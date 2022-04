Apesar de ter um número limitado de dispositivos móveis, a Apple tem diferenças substanciais entre eles. Ao longo do tempo, e com o evoluir da tecnologia, as diferenças vão sendo visíveis e notórias para quem usa estes dispositivos.

Tal como faz no universo Android, a Antutu também olha para o que a Apple cria e avalia a sua prestação. A lista de março foi já disponibilizada e mostra que há diferenças grandes dentro deste ecossistema único.

Os mais recentes dados da Antutu focaram-se no Android e no que estes smartphones oferecem em termos de desempenho. A liderança está com a Qualcomm e o seu SoC Snapdragon 8 Gen 1, mas a MediaTek segue e o Dimensity 9000 tem já presença.

Os dispositivos mais poderosos da Apple

No campo dos dispositivos móveis da Apple a lista acaba por ser óbvia e até já esperada. As diferenças entre o iPad e o iPhone terá de ser real e tudo parece ser provocado pelo SoC que a marca criou para muitas das suas plataformas.

Assim, e para março, temos o destaque no topo da tabela a ir para o iPad Pro 5, que consegue uma diferença mínima com o modelo de 12,9 e de 11 polegadas. Este está equipado com o SoC M1 e 8 GB de RAM. Em terceiro segue o novo iPad Air 5, com as mesmas especificações.

A diferença de SoC no iPhone e no iPad

Bem longe, acima do milhão de pontos, a lista segue com outro iPad Pro, de terceira geração, com o SoC A12X Bionic. É apenas depois que surgem os primeiros registos do iPhone, com o modelo Pro Max e Pro de 2021, equipados com o SoC A15 Bionic.

É curioso ver que as prestações do SoC A12X Bionic, apresentado em 2018, consegue ainda bater outras propostas mais recentes e, supostamente, mais poderosas. A prova disso está na diferença entre o iPad Pro 3 e o iPhone 13 Pro Max.

Esta é uma tabela que não deve mudar nos próximos meses. As novas propostas da Apple estão já apresentadas e apenas em junho na WWDC, poderá haver um eventual novo iPad Pro, ou em setembro com as novidades do iPhone 14.