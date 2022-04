A semana passada foi iniciada com uma polémica que envolvia a Xiaomi e os testes de benchmark. Estas avaliações de desempenho nem sempre servem para avaliar as prestações de um smartphone, mas são indicadores importantes.

O resultado acabou por ser a retirada de alguns smartphones da lista da Geekbenck e uma dúvida importante. Afinal a Xiaomi altera ou não o desempenho das apps? A resposta veio da própria marca, ao explicar o que faz e porque o faz.

Apesar de não ser algo normal e esperado, a verdade é que muitas marcas alteram o desempenho dos seus smartphones. Dependem sempre de vários fatores para aplicar estas modificações, mas estas procuram sempre equilibrar o desempenho com ele diferentes elementos.

A Xiaomi foi colocada em cheque com o que o co-criador da Geekbench revelou e por isso resolveu apresentar as suas razões. Explicou que aplica 3 níveis de desempenho e que estes se adaptam a vários fatores do smartphone.

A Xiaomi aplica estratégias de controlo de temperatura para garantir a experiência ideal do produto, principalmente com apps exigentes normalmente usados por longos períodos. Em muitos dos nossos dispositivos, oferecemos 3 modos de desempenho, permitindo que os utilizadores ajustem o equilíbrio entre desempenho e eficiência de energia. Ao nível do sistema, todas as otimizações relacionadas com o desempenho de apps pesam muitos fatores essenciais, como consumo de energia, desempenho e impacto térmico

Cada utilizador pode escolher como quer que o seu equipamento da Xiaomi se comporte, privilegiando os elementos. Pode assim garantir uma maior poupança de bateria ou simplesmente aumentar as prestações do smartphone.

Apesar de ser uma prática que nem todos pretendem e querem, a verdade é que pode ser positiva para os dispositivos. A gestão deveria ser automatizada e mediante a avaliação do desempenho a qualquer momento. Ainda assim, parece ser uma prática comum.

Resta saber se a Xiaomi vai alterar este comportamento no futuro ou se manterá as suas definições. O que tem agora parece não ter sido bem recebido e causou problemas à marca, com a perde de resultados na Geekbench.