Os testes de benchmark têm servido para avaliar todo o hardware presente nos smartphones. São testes que se focam em áreas muito concretas de desempenho, mas nem sempre os resultados são apresentados de forma muito clara.

Isso tem resultado na descoberta de alterações feitas por algumas marcas, que se adaptam a estes testes ou simplesmente reduzem o desempenho em algumas apps. A mais recente a ser exposta foi a Xiaomi e já teve repercussões.

Fabricantes de smartphones volta a alterar os testes de benchmark

Até há algum tempo, a forma de enganar os testes de benckmark era aumentar o desempenho destas apps, devidamente reconhecidas e marcadas. Esse cenário foi várias vezes detetado e acabou por mudar recentemente. Deixa de se focar neste ponto, mas age de forma contrária.

Foi isso que vimos recentemente com a Samsung e outras marcas, que aparentemente se focam em reduzir o desempenho de algumas apps. Já as de benchmark não sofrem nenhuma mudança no desempenho.

Here are results from a Xiaomi Mi 11 running Geekbench and Geekbench disguised as Fortnite. Single-core scores are 30% lower, and multi-core scores are 15% lower, in the Fortnite build. https://t.co/wGAnSi73gR — John Poole (@jfpoole) March 27, 2022

Criador do Geekbench alerta para o desempenho

O mais recente caso parece vir da Xiaomi, tendo sido revelado no Twitter por John Poole, co-fundador do Geekbench. Este mostrou informações de testes que realizou, mudando o nome da sua app para que fosse reconhecida com o Fortnite e outros jogos.

Esta parece ser uma prática comum e que poderá ter como objetivo a poupança de bateria. Os testes do criador do Geekbench detetaram um decréscimo de 30% nos valores dos testes de sigle-core e 15% nos realizados com multi-core.

É dececionante ver outro fabricante de dispositivos enganar os consumidores reduzindo o desempenho de apps, mas não o desempenho do benchmark. Estamos a investigar quais smartphones Xiaomi são afetados e esperamos começar a remover estes smartphones Xiaomi das tabelas de benchmark Android ainda esta semana.

Smartphone Xiaomi vão ficar fora desta lista

Naturalmente que estes resultados vieram deixar a dúvida sobre o comportamento dos smartphones da Xiaomi nestas situações. Assim, e tal como fez com a Samsung, a Geekbench vai avaliar e remover os resultados das suas listas públicas.

Esta é uma situação desagradável para os utilizadores dos smartphones Xiaomi. Fica assim, aparentemente, claro que a marca abranda os seus equipamentos e que não oferece aos utilizadores todo o desempenho que estes podem ter em momentos importantes.