Os últimos dias têm trazido alterações e mudanças que alteram totalmente os equipamentos da Apple. São realizadas por curiosos e elevam ainda mais estes dispositivos, com novas funcionalidades e melhorias.

Neste espírito, a alteração que agora mostramos não deverá surpreender muita gente. É uma nova tendência e mostra como um grupo crescente de utilizadores estão a usar o MacBook Pro sem ecrã, fazendo dele uma máquina completa e funcional.

Este movimento, que ganha cada vez mais adeptos na China, surge como uma forma muito simples de reciclar qualquer MacBook Pro. Estes estão a ser aproveitados em muitas situações em que o ecrã deixa de funcionar, ficando o resto totalmente utilizável.

Para muitos é a forma de ter uma alternativa a um Mac mini, com um teclado, rato e colunas totalmente funcionais. Basta apenas ter um monitor e a máquina da Apple fica totalmente utilizável e pronta a ser usada por qualquer um.

More and more people are buying a MacBook Pro without a screen to use as a Mac mini. Not only does it have a trackpad and keyboard, but it also has better speakers, and the main price is particularly affordable. pic.twitter.com/WtxMQk1h8F