Desde a sua génese que a Apple mostra que é uma das empresas que mais aposta na inovação e em criar novas propostas que mudam o mercado. Ao longo dos anos mostrou isso mesmo e agora pode ter uma novidade a ser preparada.

Do que foi descoberto numa nova patente da gigante de Cupertino, em breve poderemos ter um novo formato de PC. A Apple parece querer criar um computador que reúne num teclado tudo o que é necessário para se usado.

Este tipo de propostas "all in one" não é nova e o mercado tem já algumas muito interessantes disponíveis para os utilizadores. Um dos mais conhecidos é mesmo o Raspberry Pi 400, que traz tudo o que este microcomputador precisa num teclado.

A Apple parece agora querer seguir esse caminho que ainda não tem muitos adeptos e criar uma proposta que concentra tudo o que é necessário num único teclado. Com uma simples ligação a um monitor externo o utilizador fica com um PC pronto a ser usado.

Com simples Magic Keyboard, a Apple irá elevá-lo a um novo nível e criar uma proposta que é facilmente transportável e que será simples de usar e de preparar. O utilizador só precisa de o ligar ao monitor e à energia para ter um Mac completo pronto para um dia de trabalho ou de lazer.

Para impedir problemas de acumulação de calor, a Apple terá preparado elementos que vão tratar deste tema. A base deste novo PC teclado será criada em materiais com elevada condutividade térmica para conseguir controlar este elemento.

Não fica claro nesta patente se a vão existir portas externas para ligação de outros periféricos. Claro que se espera ligação Wi-Fi e Bluetooth, mas há a dúvida da presença de portas USB-C ou Thunderbolt, quer para energia, quer para transmissão de dados.

Esta patente foi submetida em 2020 e apenas agora foi publicada. É, aparentemente, apenas uma ideia ainda e não existe qualquer ideia se a Apple a vai ou não produzir. É um conceito interessante, em especial no que toca à mobilidade e à simplicidade de montagem de um dispositivo destes.