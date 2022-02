Bancos russos excluídos do sistema SWIFT. Saiba quais as implicações…

O mundo está atento ao que se passa no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. As sanções aplicadas ao país de Putin têm sido duras, mas, mesmo assim, não se notam qualquer tipo de recuos.

A presidente da Comissão Europeia anunciou, este sábado, que sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT.

O que é o SWIFT?

O SWIFT – Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias – é o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam para realizar transações transfronteiriças seguras e rápidas.

Fundado em 1973, o sistema contava com 239 bancos de 15 países. Atualmente, a infraestrutura está em todos os continentes do mundo e conta com mais de 11 mil instituições de mais de 200 países e territórios, tendo-se tornado no principal mecanismo de financiamento do comércio internacional.O bloqueio do SWIFT permite debilitar a economia russa. No entanto, esta medida afetará mais os países de Ocidente, para além da própria Rússia.

Ursula von der Leyen revelou hoje que sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT e acrescentou ainda que alguns oligarcas russos vão ficar proibidos de usar os seus ativos nos mercados europeus.

Esta decisão dos países da NATO é mais uma sanção face à invasão da Rússia à Ucrânia.

A decisão foi tomada em menos de 48 horas depois do anúncio do primeiro conjunto de medidas.