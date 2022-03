A notícia surgiu esta semana e dava conta de uma potencial manipulação de resultado dos testes de desempenho dos smartphones da Samsung. Não era um comportamento esperado, mas na verdade muitas outras marcas já o faziam antes.

O Game Optimizing Service (GOS) é uma opção útil em muitos casos, mas aparentemente estava a realizar mais do que o pretendido. Este comportamento parece ter sido a causa de uma posição da Geekbench e de uma mudança de comportamento nos smartphones que vai surgir em breve.

Esta funcionalidade dos smartphones da Samsung é extremamente útil para garantir o melhor comportamento. Em momentos específicos consegue garantir os recursos necessários para a melhor prestação, sem comprometer o equipamento.

A verdade é que aparentemente também as apps de avaliação deste desempenho estavam a ser otimizadas, algo que não se esperava. Isso valeu muitas críticas à Samsung, por parte dos utilizades, mas irá também ter um impacto nos resultados obtidos antes.

No início desta semana, fomos informados sobre o Game Optimizing Service (GOS) da Samsung e como este limita o desempenho de jogos e aplicações. O GOS decide limitar (ou não limitar) aplicações usando identificadores e não o comportamento destas. Vemos isso como uma forma de manipulação de benchmark, pois as principais aplicações de benchmark, incluindo o Geekbench, não são limitados por este serviço

Do que o Geekbench revelou, a manipulação do desempenho é mal recebida e fará com que a Samsung perca os resultados publicados. Este valor vai ate aos últimos 3 anos e vão ser considerados nulos, por acreditarem que estes foram obtidos com a ajuda do GOS.

Para além da situação relatada pela Geekbench, a Samsung prometeu tratar do assunto de forma direta, no futuro imediato. A gigante dos smartphones vai criar uma opção no seu software para permitir que os utilizadores controlem como e quando o GOS é usado.

Apesar de ser uma prática comum, que no caso da Samsung pretendia apenas garantir um desempenho maior da bateria, esta foi mal recebida. As situações anteriores pareciam focadas em garantir o melhor desempenho em apps como o Geekbench