O Windows Defender tem-se mostrado como uma das soluções de segurança mais capazes de proteger o Windows. Ao longo dos anos foi ganhando novidades e melhorias, que o ajudaram a melhorar e a dar uma resposta mais eficiente.

A mais recente novidade veio para continuar a proteger os utilizadores.em áreas sensíveis. Desta vez são os drivers, muitas vezes usados para comprometer o Windows e controlar as máquinas dos utilizadores.

A relação do Windows com os seus drivers nunca foi pacífica. A Microsoft tem tentado resolver este problema, mas a verdade é que quase sempre que há um problema este componente está presente ou em risco de estar ausente, ou desatualizado.

Para piorar este cenário, estes mesmos drivers têm sido usados por atacantes para espalhar malware e outros problemas de segurança. Esta é uma ameaça para o sistema da Microsoft, que os utilizadores muitas vezes descobrem apenas tarde demais.

Para proteger os utilizadores desta situação, a Microsoft criou uma novidade que colocou no Windows Defender. Esta consegue bloquear a utilização de drivers vulneráveis ou com problemas, e que possam comprometer a segurança do Windows e dos seus utilizadores.

Esta proteção vai funcionar não de forma ativa e reativa, mas sim com base em listas de drivers com problemas. Estas listas vão ser oferecidas ao utilizador, sendo depois controladas e monitorizadas pelo próprios Windows Defender.

Curiosamente, e no documento em que apresentou esta novidade do Windows Defender, a Microsoft apresentou outra alternativa. Passa por levar os utilizadores a passarem converter o sistema para o Windows S, uma versão presente em todos os PC, dependendo da versão instalada.

Esta é uma novidade que foi descoberta agora no Windows Defender e que em breve de verá estar acessível a todos. É uma segurança importante, mas que poderá trazer problemas ao bloquear a utilização de drivers essenciais ao utilizador.