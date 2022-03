Homem é detido por rastrear o carro da namorada ao prender o Apple Watch num pneu

O mundo da tecnologia tem várias histórias insólitas, algumas mais divertidas do que outras. Mas na grande maioria dos casos são situações em que os utilizadores se envolvem em momentos estranhos com a ajuda de algum equipamento ou sistema tecnológico.

A história de hoje é o recente caso de um homem norte-americano que foi detido depois de rastrear a localização do carro da sua namorada ao prender um Apple Watch num pneu do veículo.

Prende Apple Watch ao carro da namorada para a localizar

Quando pensamos que já vimos de tudo, acontece uma nova história para nos mostrar o contrário. E nesta sexta-feira (25), um homem residente em Nashville, Tennessee, nos EUA, foi detido por rastrear a localização da sua namorada ao colocar um Apple Watch preso no pneu do veículo da vítima e recorrendo a uma aplicação de localização.

O homem é Lawrence Welch de 29 anos e foi então agora acusado de acoplar um dispositivo de rastreio eletrónico a um veículo. E apesar de a Apple ter um equipamento específico para esse fim, as AirTags, o sujeito optou pelo relógio inteligente da marca da maçã.

A polícia foi chamada a um Centro de Segurança Familiar após um alerta de segurança depois que o namorado da vítima surgiu no local, enquanto se esperava a obtenção de uma ordem de proteção. Segundo o canal WSMV4, a vítima referiu que o homem terá feito várias ameaças de morte contra si por diversas vezes, sendo que ela já teria frequentado o mesmo centro no ano passado.

No entanto, a vítima disse à polícia que ela e Welch recorreram à ferramenta Life360 para monitorizar a localização um do outro. Mas a mulher afirma que desligou a app antes de frequentar o Centro de Segurança Familiar no ano passado, altura em que era bombardeada com SMS do namorado a exigir que lhe dissesse a sua localização.

A polícia indica que o acusado chegou ao centro e se dirigiu ao carro da vítima agachando-se junto a um dos pneus. Quando as autoridades chegaram ao veículo repararam que um Apple Watch estava preso nas jantes e Welch confirmou depois que o aparelho era seu. Desta forma, para contornar o facto de a namorada ter desativado o Life360, o acusado manteve a sua versão ativa no relógio e prendeu-o ao carro para a seguir doutra forma.

Welch já havia sido acusado de outros problemas de violência doméstica anteriores.