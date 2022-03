Smartphone Cubot P50 chegou por menos de 150 €

As vendas de smartphones mostram claramente que os clientes, na sua maioria, procuram equipamentos a preços mais acessíveis, ainda que os que mais destaque recebam sejam aqueles que são lançados por valores (às vezes) 10 vezes maiores. No rol de marcas que comercializam smartphones acessíveis, inclui-se a Cubot que já tem o seu Cubot P50 disponível no mercado.

Venha descobrir mais.

O Cubot P50 já havia sido anunciado, mas chegou finalmente ao mercado. Este smartphone de entrada de gama, destaca-se com algumas especificações interessantes, com um preço abaixo dos 150 €, um limite para muitos consumidores.

As características do Cubot P50

O seu ecrã tem uma dimensão de 6,3" com resolução HD+, sendo que existe um recorte em lágrima que acomoda a câmara frontal, de 20 MP.

Na traseira, existe um módulo que revela três câmaras e flash LED duplo. O sensor principal da câmara tem 12 MP, existe uma câmara macro de 5 MP e o terceiro sensor deverá apenas ser um para ajudar na captura de imagens com efeito de profundidade e modo noturno.

O processador integrado é um já conhecido Mediatek Helio P22, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Há ainda a possibilidade de alargar este armazenamento com recurso a um cartão microSD até 256 GB.

A bateria é de 4200 mAh sendo removível! O Cubot P50 vem com Bluetooth 5.0, é dual SIM LTE e tem NFC, permitindo assim efetuar pagamentos. Vem também equipado com Android 11.

Atualmente, numa promoção que termina dia 1 de abril, o Cubot P50 pode ser adquirido por 128,63 €, já com taxas e custos de envio incluídos.

Cubot P50