A linha de smartphone Redmi continua a dar cartas no mercado com produtos a preços mais competitivos. A Xiaomi tem evento marcado para amanhã onde deverá apresentar mais alguns modelos da linha Redmi, mas o Redmi 10C já é conhecido e já está disponível a partir de 150 €.

Venha conhecer os seus pormenores.

Xiaomi Redmi 10C

O Xiaomi Redmi 10C é um novo smartphone Android com MIUI 13 e que se apresenta com um processador da Qualcomm, Snapdragon 680. Dado o processador é fácil enquadrar o equipamento numa faixa de preços mais acessível, no entanto, tem alguns fatores de destaque.

Um deles é a sua câmara dupla traseira, com um sensor de 50 MP grande angular com abertura f/1.8. A outra câmara é de profundidade e tem 2 MP. De notar que grava vídeo a uma qualidade máxima de 1080p a 30fps. A câmara frontal surge em forma de gota e tem 5 MP com abertura f/2.2.

Há ainda a destacar a grande bateria de 5000 mAh, ideal para quem não gosta de carregar o smartphone todos os dias ou simplesmente precisa de muita autonomia. Carrega a uma velocidade máxima de 5000 mAh.

Outras especificações

O smartphone conta ainda com 4 GB de RAM, e com duas versões de armazenamento interno, uma de 64 e outra de 128 GB.

Conta com tecnologias como NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, emissor de infra-vermelhos, impressão digital na lateral e ainda uma porta de áudio de 3,5mm.

Finalmente, o ecrã tem uma dimensão de 6,71" com resolução de 720 x 1650p e tem proteção Gorilla Glass.

Preço e disponibilidade

O Xiaomi Redmi 10C está disponível nas cores cinza, azul e verde, com preços de 150,87 € para a versão de 64 GB e 174,26 € para a versão de 128 GB. De notar que as versões com NFC são ligeiramente mais caras.

Xiaomi Redmi 10C