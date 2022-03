Há uma taskforce para combater a desinformação sobre a guerra

Uma das maiores ameaças da sociedade atual é a desinformação. Com as redes sociais, as notícias falsas rapidamente se espalham e nesse sentido são muito os polígrafos que vão aparecendo, entre outros mecanismos.

Neste cenário de guerra, o Observatório Europeu EDMO vai criar uma 'taskforce' para combater a desinformação.

A taskforce irá focar-se na desinformação na UE sobre a guerra

O Observatório Europeu de Media Digital (EDMO, na sigla inglesa) criou um novo grupo de trabalho ('taskforce') que irá orientar e recolher material para ajudar a entender as tendências de desinformação na guerra da Ucrânia, revela a Lusa.

"A 'taskforce' irá focar-se na desinformação na UE [União Europeia] e nos países EEA [Área Económica Europeia], como também nos Balcãs ocidentais, recolhendo e classificando material relevante que abrange vários aspetos, como a verificação de factos, investigações, análises rápidas e investigação sobre campanhas de desinformação", refere o European Digital Media Observatory (EDMO), no seu site aqui.

Este grupo de trabalho tem também como objetivo identificar conjuntos de dados relevantes necessários para entender as campanhas de desinformação.

O observatório já publica regularmente uma lista atualizada de artigos de 'fact-checking' (verificação de factos) sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A taskforce do EDMO tem como objetivo maximizar o impacto do bom trabalho já feito por atores independentes em toda a Europa, recolhendo, catalogando e partilhando informações verificadas, além de analisar e investigar narrativas de desinformação. Identificar e entender rapidamente as tendências de desinformação na crise atual ajuda a promover a resiliência social e informar os legisladores", afirma a presidente deste grupo de trabalho, Claire Wardle, diretora-executiva do First Draft.

