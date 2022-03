A Crew Dragon é a cápsula que a SpaceX desenhou e criou para transportar astronautas de e para o espaço. A par com os Falcon 9, estas são as mais usadas atualmente, para todos os contratos que a empresa tem.

Esta cápsula vai agora entrar num novo estágio, com a SpaceX a parar a construção de novas unidades. Fica limitada a 4 e vão ter de ser suficientes para as próximas viagens que a empresa tem programadas. Este não é, no entanto, o fim das Crew Dragon.

O fim da construção de novas cápsulas Crew Dragon parece vir marcar um novo momento na SpaceX. A empresa está a terminar a construção da sua quarta unidade, que será a última que irá ter disponível para as várias viagens que tem programadas.

Após confirmar esta novidade, a SpaceX revelou que vai continuar a produzir componentes necessários para o futuro. Além disso, e para qualquer situação futura, a SpaceX vai manter toda a sua capacidade de produção de novas Crew Dragon.

