Xiaomi: Séries Redmi Note e Redmi ganham novos integrantes 5G

Ainda o ano vai no primeiro trimestres e a Xiaomi já presenteou o mundo ocidental com uma (ou várias) mão-cheia de novos smartphones, na sua linha principal e nas suas submarcas como a Redmi ou a POCO. Achava que não havia espaço para mais nenhum lançamento neste mês de março? Desengane-se.

Através das suas redes sociais, a fabricante chinesa acabou de apresentar três novos smartphones: Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G.

A Xiaomi acaba de apresentar os novos Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, complementando a popular Redmi Note 11 Series com 5G. Foi ainda anunciado o Redmi 10 5G, o primeiro dispositivo da Série Redmi com 5G.

Com o lançamento do Redmi Note 11 Pro+ 5G, a Xiaomi está a dar mais um passo em frente no legado da Redmi Note Series, proporcionando um desempenho que “supera os limites”, segundo as próprias palavras da empresa. Com o carregamento Xiaomi HyperCharge de 120W e uma câmara de 108 MP, o Redmi Note 11 Pro+ 5G estabelece um novo padrão no segmento ao disponibilizar um desempenho elevado a um preço mais competitivo.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Sendo o primeiro smartphone Redmi equipado com carregador de 120W, o Redmi Note 11 Pro+ 5G carrega totalmente a bateria de 4.500mAh em apenas 15 minutos. É construído com carregamento duplo, para fornecer uma velocidade de carregamento rápida, garantindo a segurança e estabilidade de carregamento. Segundo a Xiaomi, conta com mais de 40 características de segurança, bem como com a certificação Safe Fast-Charge System da TÜV Rheinland.

A sua câmara principal é de 108 MP, complementada por uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara telemacro de 2 MP. A câmara principal dispõe de um sensor de última geração e duplo ISO nativo, que deverá manter a qualidade elevada das imagens captadas mesmo em condições de pouca luz.

O dispositivo também vem com um ecrã de 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay, com uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem ao toque de 360Hz. Vem equipado com processador MediaTek Dimensity 920 octa-core e estará disponível com 6 e 8 GB de RAM.

O Redmi Note 11 Pro+ 5G irá chegar brevemente a Portugal em três versões: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Redmi Note 11S 5G

O Redmi Note 11S 5G vem com um processador MediaTek Dimensity 810 com suporte 5G Dual SIM. Tirando partido do eficiente processo de fabrico de 6nm e de uma grande bateria de 5.000mAh, o Redmi Note 11S 5G deverá conseguir proporcionar uma autonomia acima de 1 dia inteiro de utilização.

O dispositivo vem com câmara tripla de 50MP AI, permitindo captar várias perspetivas com as suas lentes ultra grande angular de 8 MP e macro de 2 MP.

O Redmi Note 11S 5G irá chegar brevemente a Portugal em três versões: 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB.

Redmi 10 5G

O 5G chega à Redmi Series pela primeira vez com a estreia do Redmi 10 5G. Vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 700, com um CPU octa-core de até 2,2GHz e terá as versões de 4 GB e 6 GB de RAM.

A sua câmara principal é de 50MP e ainda tem uma câmara de profundidade de 2MP. O ecrã é de 6,58" FHD+ Dot Drop com uma taxa de atualização de 90Hz. A sua bateria de 5.000mAh também fornece energia suficiente para navegar através das suas tarefas com menos tempo ligado à corrente.

O Redmi 10 5G irá chegar a Portugal em três versões: 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB.

As especificações