E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Ensaiámos o novo Honda Jazz Crosstar Hybrid, falámos do novo Xiaomi Redmi 10, do Google Pixel 5a, da nova tecnologia 6G da LG, e muito mais.

Para consumidores completamente distintos, a Cubot prepara-se para lançar dois novos smartphones. O Cubot MAX3 surge como uma opção de baixo custo, com um grande ecrã de 6,95" e com bateria de 5000 mAh. Já o KingKong7 é um smartphone robusto, da categoria dos rugged phone, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Os dois smartphones serão lançados a 23 de agosto e terão um grande desconto de lançamento. Venha descobrir mais.

As tecnologias estão cada vez mais evoluídas e, consequentemente, permitem que se criem outros produtos, facilitando também o seu processo de fabrico. Estas melhorias verificam-se sobretudo na indústria, onde cada vez mais são utilizadas tecnologias de ponta para agilizar a produção de equipamentos.

Desta forma, um porta-voz da Samsung confirmou recentemente que a empresa sul-coreana está a utilizar um software de Inteligência Artificial para automatizar o design dos seus chips.

Os earbuds com cancelamento ativo de ruído são hoje uma das preferências de compra de muitos consumidores. Além de serem peças livres de fios, oferecem hoje uma grande autonomia e qualidade de som, cada vez mais sem delay e com um bom alcance. A Tronsmart tem uma oferta interessante deste tipo de produtos e agora tem mais uma proposta.

Os Tronsmart Onyx Apex são uns novos earbuds com ANC e autonomia para 5 horas.

A Google teve no seu Pixel 4a um grande sucesso de vendas. Um smartphone relativamente acessível, com bom desempenho e com a garantia de atualizações do sistema operativo. Agora, o sucessor chegou e a empresa acabou de lançar o Google Pixel 5a (5G) que se apresenta com um ecrã maior, bateria maior e uma construção mais robusta, em metal e com certificação IP67.

Venha conhecer todos os pormenores do novo smartphone.

A evolução dos robôs humanoides tem sido feita de forma impressionante pela Boston Dynamics e ao longo dos últimos anos temos vistos façanhas impressionantes para uma máquina. E até onde pode ir esta evolução?

Um novo vídeo mostra como é que estas máquinas dominam movimentos como o parkour e não deixa de ser perturbador. Veja o vídeo.

A Xiaomi acabou de apresentar um novo smartphone. Desta vez pertence à marca Redmi do seu ecossistema e falamos do já aguardado Redmi 10. Este smartphone de entrada de gama vem surpreender o mercado em muitos pontos, nomeadamente na câmara principal, capacidade de bateria e ecrã.

Venha conhecer todos os pormenores do novo Xiaomi Redmi 10.

Já muitas vezes testemunhámos o importante papel que a tecnologia representa para a medicina. A evolução de uma permite que a outra seja muito mais responsiva e eficiente, além de permitir novidades como a de hoje. O MIT desenvolveu uma neuroprótese: uma mão que poderá mudar vidas, devolvendo sensações àqueles que foram amputados.

O dispositivo é de baixo custo e o utilizador demora cerca de 15 minutos para aprender a usar.

A realme está a crescer no mercado tecnológico a grande velocidade. Hoje é já uma referência no segmento dos smartphones, mas os últimos meses têm revelado que os horizontes da marca vão muito além disso. Hoje já podemos encontrar disponíveis no mercado europeu diversos produtos relacionados com áudio, relógios inteligentes e até robôs aspiradores. O passo para os computadores portáteis parece que foi curto e hoje foi anunciado o seu primeiro produto do segmento.

O realme Book é o novo portátil da marca que quer ser também uma extensão do smartphone.

A OPPO é hoje uma das mais relevantes fabricantes de smartphones e prepara-se para revolucionar o mercado no que toca às câmaras. Hoje realizou o evento de apresentação da Tecnologia de Imagem do Futuro de 2021, onde revelou alguns dos seus planos para um futuro breve.

Novos sensores RGBW, zoom ótico contínuo, tecnologia OIS de cinco eixos e câmara por baixo do ecrã são algumas das inovações apresentadas.

A Honda está no caminho de um objetivo traçado e muito claro: eletrificar a sua oferta no mercado automóvel. Nesse sentido, tem transformado os seus carros a combustão, acrescentado ou substituindo-os por opções híbridas. A marca lançou recentemente várias apostas, entre eles um avantajado Jazz. Vamos então conhecer melhor o Jazz Crosstar Hybrid.

Depois de testarmos todos os eletrificados, deixamos o nosso ensaio ao Crosstar Hybrid, uma das mais recentes aposta da marca nipónica.

A insulina é, frequentemente, o tratamento utilizado para a diabetes, por forma a normalizar os níveis de glicose no sangue, prevenindo complicações. Apesar dos vários métodos disponíveis, atualmente, um doente com a diabetes terá de se sujeitar, frequentemente, a picadas de insulina. Em Itália, um grupo de investigadores desenvolveu um robô que poderá ser uma grande ajuda nesse sentido.

O PILLSID aloja-se no abdómen do doente e fornece-lhe insulina sem agulhas externas.

À medida que o mundo caminha para a eletrificação total, há um grande desafio que ainda não está resolvido. As baterias dos veículos elétricos (VE) utilizam metais raros que são extraídos de formas altamente não sustentáveis.

Uma empresa utilizará um robô para apanhar pedras ricas em metal do fundo do mar com o mínimo de danos para o ambiente.

Apesar de estarmos ainda no início do que a tecnologia 5G pode oferecer para o dia a dia, a verdade é que esta está já quase a ficar ultrapassada e o 6G é uma ideia. Os desenvolvimentos estão já a começar a focar-se na sua sucessora, com resultados promissores a surgirem.

A prova disso surge com os resultados que a LG apresentou agora com a tecnologia 6G, que bateram o recorde de distância para a transmissão de dados. Ainda estamos longe de uma solução definitiva, mas os resultados são muito promissores.