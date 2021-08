As novidades que o Google Maps tem apresentado procuram tornar este serviço mais útil e mais focados nos condutores. Não renega as suas origens, mas procura ser mais útil noutras áreas e em outras funções.

O mais recente rumor vem apontar para o Google Maps uma grande e importante novidade. O serviço de mapas da gigante das pesquisas vai finalmente mostrar os preços das portagens, algo essencial para quem anda em autoestrada.

Ainda está longe de ser uma realidade, mas o Google Maps deverá receber em breve uma função que muitos consideram essencial. Falamos da capacidade de ter acesso aos preços das portagens em tempo real e na definição de rotas. Para além dos valores individuais, estes vão ser apresentados em acumulado.

Esta informação surgiu recentemente vinda de um participante do programa beta. Do que este utilizador revelou, a Google partilhou uma mensagem a indicar que a apresentação dos valores das portagens seria a próxima grande novidade deste serviço de mapas.

Revelou ainda que terá sido encaminhado para preencher um formulário onde iria ajudar a definir prioridades para os programadores. Ai estava clara a presença da informação dos valores das portagens, sendo uma das opções para a escolha de uma rota.

Como é natural, esta funcionalidade ainda está longe de ser materializada. Não está disponível para o programa beta do Google Maps e nem acessível para testes internos. Ainda assim, deverá ser uma realidade em breve, para ajudar ainda mais os utilizadores.

É curioso como a Google vai trazer para o Maps mais uma funcionalidade que tem a funcionar no (seu) Waze. Há já alguns anos que podemos ter o calculo das portagens e assim saber o valor aproximado para a circulação na autoestrada.

Esa é mais uma prova do empenho que a Google tem no seu Maps. Mesmo com a popularidade que tem Waze, este serviço de mapas continua de pedra e cal a ser oferecido aos utilizadores. Esta novidade, quando estiver disponível, será certamente útil e muito utilizada.