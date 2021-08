Intel vai investir 200 mil milhões de dólares na produção de chips

Com a escassez de componentes ainda no seu auge, é então cada vez mais importante encontrar novas forma de, no futuro, o setor industrial dar resposta aos constantes pedidos de equipamentos.

Nesse sentido, a Intel Foundry Services vai assim investir até 200 mil milhões de dólares no negócio de chips. E este investimento poderá ser a alavanca necessária para tornar a fabricante numa concorrente mais forte em relação às rivais TSMC e Samsung.

Como já aqui tivermos oportunidade de dizer por várias vezes, o segmento da industria de componentes tem tido extrema importância. Especialmente desde o último ano, quando a pandemia obrigou ao fecho de muitas fábricas, enquanto os pedidos de equipamentos suplicavam devido ao confinamento, teletrabalho e telescola.

Assim, um pouco por todo o mundo, e em diversos segmentos, a população sentiu a importância de se investir ainda mais na industria de componentes.

Intel vai investir 200 mil milhões de dólares no mercado de chips

A Intel está empenhada em levar a sério a tarefa de não só produzir os seus próprios chips, como também os produzir para outras empresas. Uma das primeiras a ser conhecida foi a Qualcomm, para a qual a Intel irá produzir chips para o SoC Snapdragon, já a partir de 2024.

A fabricante norte-americana tem também unido esforços para, cada vez mais, se tornar numa concorrente à altura das rivais TSMC e Samsung. Neste sentido, de acordo com as informações recentes, a Intel Foundry Services, introduzida pelo CEO Pat Gelsinger, vai investir mais 200 mil milhões de dólares no seu negócio de chips.

Segundo Arne Verheyde, analista do site Seeking Alpha:

Em primeiro lugar, diria que a Intel Foundry Services (IFS) teve um ótimo inicio e conseguiu muito impulso num curto período de tempo. Se a IFS for tão bem sucedida quanto sugere o plano de fabrico de 200 mil milhões de dólares da Intel, poderá tornar-se num novo negócio importante (que atualmente tem uma receita de 0 mil milhões de dólares). Em segundo lugar, os investidores devem ter consciência que a IFS é apenas um elemento na estratégia da Intel.

Ou seja, este novo investimento mostra que a fabricante está otimista em relação ao sucesso da IFS. E, caso o sucesso se confirme, a IFS pode facilmente tornar-se no terceiro negócio da Intel, para além dos PCs e Data Centers. Assim, vamos aguardar por mais desenvolvimentos deste assunto e analisar os resultados obtidos por este investimento a médio e longo prazo.