A OPPO é hoje uma das mais relevantes fabricantes de smartphones e prepara-se para revolucionar o mercado no que toca às câmaras. Hoje realizou o evento de apresentação da Tecnologia de Imagem do Futuro de 2021, onde revelou alguns dos seus planos para um futuro breve.

Novos sensores RGBW, zoom ótico contínuo, tecnologia OIS de cinco eixos e câmara por baixo do ecrã são algumas das inovações apresentadas.

A OPPO realizou hoje o evento de epresentação da Tecnologia de Imagem do Futuro de 2021, onde revelou uma série de inovações direcionadas à tecnologia de imagem em smartphones centradas em atualizações de sensores, módulos e algoritmos.

Em concreto as inovações da OPPO apresentadas passam pelo novo sensor de RGBW, pelo zoom ótico contínuo de 85-200 mm, pela tecnologia de OIS (estabilização ótica de imagem) de cinco eixos e pela câmara por baixo do ecrã com uma série de algoritmos de IA patenteados da OPPO para melhorar a imagem captada.

Utilizando estas novas tecnologias, a OPPO garante um grande salto na tecnologia de imagem de smartphones, abrangendo várias capacidades de imagem, incluindo sensibilidade à luz, capacidade de zoom, estabilização, investigação e desenvolvimento de novos formatos de produtos e muito mais.

O novo sensor RGBW

A OPPO apresentou o novo sensor de RGBW com o objetivo de melhorar significativamente a sensibilidade à luz ao introduzir subpíxeis brancos (W) adicionais, tecnologia de DTI inovadora e o algoritmo de píxel 4 em 1 desenvolvido pela OPPO.

Como resultado destas inovações, o novo sensor permite que seja captada mais 60% de luz do que com os sensores anteriores, ao mesmo tempo que alcança uma redução do ruído que chega aos 35%, oferecendo imagens muito mais nítidas e brilhantes em condições de pouca luz.

Mais do que simplesmente melhorar a captação de fotografias em condições de pouca luz, o sensor de RGBW está também apto a tornar os retratos mais expressivos tanto em fotografias como em vídeos, melhorando a pele, a textura e o contraste. O novo sensor será comercialmente lançado nos produtos OPPO a partir do quarto trimestre de 2021.

Zoom ótico contínuo da OPPO

O módulo recém-lançado é o zoom ótico contínuo de 85-200 mm, adota a tecnologia de lente G+P (vidro + plástico) pela primeira vez, introduzindo duas lentes de vidro esféricas superfinas e de alta precisão que melhoram significativamente os efeitos óticos, como a minimização do desvio da luz.

Além disso, a aplicação de um sensor de magnetorresistência de túnel (sensor de TMR) permite que as lentes no interior do módulo da câmara se movimentem com mais estabilidade e precisão. O veio do motor de orientação aumenta a inclinação dinâmica através da qual o sistema da lente se movimenta, suportando facilmente o zoom ótico contínuo em ampliações mais elevadas.

Estas inovações suportam o zoom ótico contínuo em distâncias focais equivalentes entre 85 mm e 200 mm, captando imagens nítidas em qualquer nível de ampliação, desde grandes planos e retratos pessoais a paisagens distantes, sem necessidade de recortar. A OPPO garante que os utilizadores poderão assim desfrutar de uma transição fluida ao longo da gama do zoom ótico contínuo com uma qualidade de imagem comparável com a de uma câmara profissional.

Estabilização ótica de imagem de 5 eixos

Outra novidade da OPPO consiste na tecnologia de OIS de cinco eixos, que permite que o processador do sistema receba dados de movimento do giroscópio, os analise e divida pelos seus respetivos componentes através de algoritmos. Os dados são posteriormente transmitidos para os dois componentes amovíveis, a lente e o sensor de imagem, que são impulsionados por motores de rolamento de esferas e ligas metálicas com memória de forma, respetivamente.

Quando o movimento é relativamente curto, as imagens são estabilizadas maioritariamente através do OIS de deslocação da lente, abrangendo a deslocação horizontal (x) e a vertical (y). Contudo, quando a amplitude do movimento é relativamente maior, o OIS de deslocação do sensor será também utilizado, incluindo a deslocação horizontal (x), a deslocação vertical (y) e o rolamento, em conjunto com a compensação algorítmica, para alcançar a estabilização em cinco eixos de espaço.

Tal permite alcançar um ângulo de estabilização máximo de ±3°, três vezes mais do que a tradicional tecnologia de OIS em dispositivos móveis, ao passo que o sensor pode também deslocar-se com uma precisão de 2 μm. Para imagens noturnas ou em movimento, a tecnologia de algoritmos patenteada da OPPO pode contribuir significativamente para melhorar a estabilidade, a nitidez e o desempenho da cor, aumentando o desempenho da compensação da vibração em até 65%. A tecnologia de OIS de cinco eixos da OPPO será comercialmente lançada nos produtos OPPO a partir do primeiro trimestre de 2022.

A câmara por baixo do ecrã e o novo algoritmo da OPPO

Por fim, a OPPO deu também a conhecer a sua solução de câmara por baixo do ecrã para as próximas gerações de smartphones. A inovadora geometria de píxeis garante um ecrã de alta qualidade de 400 ppp na área da câmara por baixo do ecrã. Recorrendo a uma cablagem transparente e a um novo design, o resultado é uma qualidade de ecrã muito mais requintada e uma experiência visual mais harmoniosa.

Com cada circuito de píxel a impulsionar apenas 1 píxel (“1 para 1”) no ecrã e a tecnologia de compensação algorítmica precisa, a cromaticidade e o brilho de todo o ecrã são controlados com maior precisão, com um desvio de cerca de 2% apenas e uma vida útil do ecrã melhorada em até 50%.

Além disso, o Instituto de Investigação da OPPO nos EUA desenvolveu uma série de algoritmos de imagem de IA, incluindo redução da difração, anticondensação, HDR e AWB, para otimizar em maior profundidade a qualidade da imagem da câmara sob o ecrã. O modelo de redução da difração da IA da OPPO foi treinado recorrendo a dezenas de milhares de imagens para controlar problemas causados pela difração na fonte da luz, permitindo que os utilizadores captem imagens mais nítidas e com um aspeto mais natural.

Para dar resposta às exigências de imagem em constante mudança dos utilizadores de todo o mundo, a OPPO está a reforçar ainda mais as suas capacidades globais de I&D. Atualmente, a OPPO conta com seis Institutos de Investigação, cinco Centros de I&D e dezenas de Laboratórios de Imagem em todo o mundo, incluindo o novo Laboratório de Imagem em Hyderabad, na Índia, e o Laboratório de Imagem em Yokohama, no Japão, que é responsável por criar diversas tecnologias de imagem desenvolvidas pela OPPO que podem ser encontradas na série Reno.

No futuro, a OPPO continuará a concentrar-se na implementação de tecnologias de imagem desenvolvidas por si própria e a reforçar ainda mais a sua cooperação com parceiros do setor a fim de oferecer aos utilizadores uma experiência de imagem ainda melhor.