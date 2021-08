Robô ingerível fornece insulina ao corpo sem agulhas externas

A insulina é, frequentemente, o tratamento utilizado para a diabetes, por forma a normalizar os níveis de glicose no sangue, prevenindo complicações. Apesar dos vários métodos disponíveis, atualmente, um doente com a diabetes terá de se sujeitar, frequentemente, a picadas de insulina. Em Itália, um grupo de investigadores desenvolveu um robô que poderá ser uma grande ajuda nesse sentido.

O PILLSID aloja-se no abdómen do doente e fornece-lhe insulina sem agulhas externas.

Um grupo de investigadores italianos criou um robô que poderá, um dia, permitir que os doentes com a diabetes recebam a sua dose de insulina sem recorrer a qualquer agulha. O robô, de nome PILLSID , fica alojado no abdómen do doente e depende de cápsulas magnéticas para as recargas.

Para lhe conferir praticidade, o PILLSID envolve duas partes separadas: o primeiro é um doseador interno, implantado cirurgicamente por um médico, que regula a insulina; o segundo é uma cápsula magnética carregada com a hormona.

Sempre que o doente precisar de recarregar o doseador, toma um comprimido específico. Este percorre todo o sistema digestivo até chegar ao local onde o robô está implantado, perto do intestino delgado. Ali, o robô roda a cápsula magnética, perfura-a com uma agulha retrátil e bombeia a recarga de insulina para um reservatório. Depois de vazia, a cápsula acaba por seguir pelo sistema digestivo do doente até a defecar. De forma a limitar o número de intervenções médicas, o doseador carrega sem fios.

A equipa testou o seu robô em três porcos diabéticos. Dessa forma, descobriu que o sistema poderia gerir com sucesso os níveis de insulina durante várias horas. O próximo passo é melhorar o desempenho do equipamento.

Embora o PILLSID possa parecer demasiado complexo e até invasivo, os investigadores garantem que não é. Aliás, consideram-no muito menos intrusivo comparativamente a outros métodos e preveem que, ainda que a longo prazo, pode vir a ser útil tanto para administrar insulina a doentes com a diabetes, como para administrar outros medicamentos.