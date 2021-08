Honda Jazz Crosstar Hybrid: Para quem quer um híbrido mais atrevido

A Honda está no caminho de um objetivo traçado e muito claro: eletrificar a sua oferta no mercado automóvel. Nesse sentido, tem transformado os seus carros a combustão, acrescentado ou substituindo-os por opções híbridas. A marca lançou recentemente várias apostas, entre eles um avantajado Jazz. Vamos então conhecer melhor o Jazz Crosstar Hybrid.

Depois de testarmos todos os eletrificados, deixamos o nosso ensaio ao Crosstar Hybrid, uma das mais recentes aposta da marca nipónica.

Um carro híbrido com a robustez de um SUV

Conforme temos visto na comunicação da empresa, a Honda pretende ter disponíveis 6 carros eletrificados até 2022. Embora esteja a ser cada vez mais comum assistir a este tipo de meta, não deixa de ser ambiciosa. Para isso, tem lançado novidades que vão começando a dar a conhecer aquilo que será o futuro.

Um exemplo foi o CR-V Hybrid que se veio juntar a outros com motor térmico nesta gama de SUVs, ou o caso do citadino poupado Jazz Hybrid ao qual foi substituído o motor a gasolina.

Assim, desta vez, o foco estará totalmente voltado para o Jazz Crosstar Hybrid. Saiba todos os pormenores!

Jazz Crosstar Hybrid alimentado pelo melhor dos dois mundos

A ascensão dos SUVs está a ser sentida em todas as gamas e segmentos. Enquanto o novo Honda Jazz de quarta geração pode ser uma evolução bastante previsível do mais estável dos superminis na sua forma padrão, a Honda ampliou a gama para incluir esta nova versão Crosstar. Aliás, não foi só a Honda que o fez, a tendência está bem marcada na oferta de muitos outros fabricantes.

De acordo com a Honda, este novo Jazz Crosstar preza por ser um “carro híbrido com a robustez de um SUV”, marcando “uma nova era de carros ecológicos da Honda, com um design desportivo”.

A combinação entre um motor elétrico e um motor a combustão garante altos níveis de eficiência de combustível, a par de uma significativa redução do impacto ambiental associado a uma viatura privada.

No caso do Honda Jazz Crosstar Hybrid, a combinação entre dois motores elétricos e um a combustão de elevada potência permite uma aceleração mais rápida, bem como uma condução mais silenciosa e uma transição de velocidades muito mais suave, atingindo uma velocidade máxima de 173 km/h.

Além disso, o novo modelo citadino da marca nipónica dá a conhecer a mais recente tecnologia híbrida e:HEV, que permite obter um consumo médio de 4,8l/ 100 km.

Assim como acontece no Honda CR-V Hybrid e no Jazz Hybrid, o Crosstar integra a tecnologia de gestão inteligente de energia i-MMD. Esta dispõe de três modos de condução – convencional, híbrido e elétrico -, otimizando a condução e oferecendo uma maior economia de combustível.

Um Honda citadino e conectado

Embora seja desenhado para a cidade, pode viajar também para fora dela ao volante do Jazz Crosstar Hybrid. Afinal, estará igualmente conectado graças ao novo painel 100% digital que lhe fornece informação variada. A partir daí, diretamente no seu ângulo de visão, consegue aceder livremente ao seu telemóvel.

Além disso, inclui um ecrã tátil de 9 polegadas, com Honda CONNECT, de forma a facilitar o emparelhamento com o seu smartphone, seja ele Android ou iOS.

De forma a tornar a condução o mais segura e tranquila possível, incluiu neste Crosstar Hybrid o sistema Honda Sensing, bem como funcionalidades, como, por exemplo, de reconhecimento de sinais de trânsito, sistema de travagem para atenuar colisões e limitador inteligente de velocidade.

Habitáculo que faz jus ao estilo citadino

O Crosstar tem todos os recursos de soft-roader semelhantes aos que um SUV poderia oferecer. Sim, inclui maior altura da carroçaria, para-choques com proteção, revestimento preto nas soleiras e arcos das rodas e barras de tejadilho. O Crosstar traz rodas de 16 polegadas e um design de grade frontal feito sob medida, mais desafiador.

Indo ao encontro de um design mais arrojado, o Jazz Crosstar Hybrid inclui espelhos retrovisores com apontamentos em cromado e um exclusivo volante retro em pele. É o primeiro Honda a chegar ao mercado com a oferta de pintura de duas cores.

O interior recebeu alguns toques para o carro não deixar de ser confortável, mas poder receber os passageiros por vezes mais molhados das suas aventuras "fora de estrada". Entendeu bem: os estofos são resistentes à água.

Com os bancos traseiros rebatidos, consegue até 1 199 litros de capacidade da bagageira.

Dados técnicos do Honda:

Motor térmico Gasolina, 4 cilindros em linha, 1498 cc, inj.diretaPotência 98 CV às 5500-6400 rpmBinário 131 Nm entre as 4500-5000 rpm

Motor elétrico 1 Síncrono permanente

Potência 109 CV/80 kW

Binário 253 Nm

Motor elétrico 2 Gerador

Bateria Iões de lítio, <1 kWh

Autonomia elétrica N.D.

Potência combinada 109 CV

Binário combinado N.D.

Transmissão Tração dianteira, engrenagem física pontual de 1 vel./automática

Velocidade máxima 173 km/h

Aceleração 0-100 km/h 9,9s

Consumo médio WLTP 4,8 l/100 km

Emissões CO2 WLTP 110 g/km

Dimensões (C/L/A) 4090/1725/1556 mm

Distância entre eixos 2520 mm

Peso 1253 kg

Bagageira 304-1200 litros

Pneus 185/60 R16

Preço e disponibilidade

O novo Honda Jazz Crosstar Hybrid está disponível desde 33.225 euros com a garantia Honda, de 7 anos de apoio de técnicos especializados, em qualquer dia, a qualquer hora, sem limite de quilómetros.

Se tiver interesse em realizar um test-drive, pode marcá-lo aqui.

Honda Jazz Crosstar Hybrid