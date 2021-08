Apesar de estarmos ainda no início do que a tecnologia 5G pode oferecer para o dia a dia, a verdade é que esta está já quase a ficar ultrapassada e o 6G é uma ideia. Os desenvolvimentos estão já a começar a focar-se na sua sucessora, com resultados promissores a surgirem.

A prova disso surge com os resultados que a LG apresentou agora com a tecnologia 6G, que bateram o recorde de distância para a transmissão de dados. Ainda estamos longe de uma solução definitiva, mas os resultados são muito promissores.

Com as soluções baseadas no 5G a começarem a ser implementadas no mercado, é hora da empresas se virarem para a sua sucessora. Ainda não existem mais do que protótipos e ideias do que será o 6G, mas esta nova tecnologia começa a tomar forma e a prometer muito.

Com os primeiros protótipos a surgirem, é natural que surjam as primeiras tentativas de mostrar o que esta tecnologia pode oferecer. Os valores de transmissão de dados estão muito acima do que temos hoje, mas ainda muito longe do que realmente vão poder dar aos utilizadores.

A LG anunciou agora um novo recorde de transmissão de dados em 6G, ainda que usando apenas algum equipamento experimental. Importante neste caso foi a distância a que o teste foi realizado, já num ambiente de rua, mas longe de ser o real. Falamos da comunicação entre edifícios que se situavam a 100 metros de distância.

No 6G está programada a utilização do espetro terahertz (THz), que têm problemas conhecidos na distância que conseguem atingir. À medida que passam pelos equipamentos, as perdas de energia são muito elevadas, o que limita e restringe o seu alcance.

Apesar de não ter revelado valores de transmissão de dados, o valor máximo anterior tinha sido da Samsung, em junho. Na altura foram atingidas transferências de 6.2 Gbps, mas limitadas a uma distância de 15 metros, algo manifestamente reduzido.

Estes novos testes e novos resultados mostram que há ainda muito para fazer no que toca ao 6G. A tecnologia tem ainda muito tempo para amadurecer e principalmente para ser otimizada. As distâncias precisam ser aumentadas para evitar a colocação de novas antenas para aumentar a cobertura e garantir melhores velocidades de transmissão.