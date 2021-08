Os earbuds com cancelamento ativo de ruído são hoje uma das preferências de compra de muitos consumidores. Além de serem peças livres de fios, oferecem hoje uma grande autonomia e qualidade de som, cada vez mais sem delay e com um bom alcance. A Tronsmart tem uma oferta interessante deste tipo de produtos e agora tem mais uma proposta.

Os Tronsmart Onyx Apex são uns novos earbuds com ANC e autonomia para 5 horas.

Earbuds Tronsmart Onyx Apex

A Tronsmart acabou de apresentar um novo par de auriculares com cancelamento ativo de ruído. Os Tronsmart Onyx Apex permitem assim eliminar até 28dB do som ambiente, melhorando a experiência de som. Além disso, têm um conjunto de microfones que minimiza os barulhos externos durante as chamadas de voz.

As assistentes virtuais Google Assistant, Siri e Alexa são também compatíveis com os Onyx Apex. Têm incluído o processador Qualcomm QCC3040 e Bluetooth 5.2, sendo assim capazes de oferecer TWS, para uma verdadeira reprodução de som em stereo.

Os auriculares oferecem até 5 horas de autonomia, sendo que com a caixa de carregamento podem chegar às 24 horas. Segundo a marca, 10 minutos de carga, proporcionarão até 90 minutos de utilização em reprodução de música.

Os novos earbuds Tronsmart Onyx Apex ANC estão disponíveis por um preço oficial de $49,99, mas podem ser adquiridos a partir de 34€ com envio rápido e gratuito de Espanha (loja Geekbuying).

Estão ainda disponíveis a partir da loja no Alibaba, quer em compra unitária, quer a granel, com descontos por quantidade.

Tronsmart Onyx Apex ANC