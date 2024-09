E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos a TV Hisense 55U7NQ, experimentámos os novos smartwatches Huawei Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro, trouxémos várias novidades da feira IAA Transportation 2024, e muito mais.

Portugal está a combater várias frentes de incêndios, e esta praga já queimou floresta de norte a sul. Foi a pensar na deteção dos incêndios que um grupo de estudantes inventou o Pyri.

Demorou alguns anos, mas a Huawei conseguiu entregar um smartphone tri-dobrável, absolutamente incrível do ponto de vista tecnológico. De facto, a estreia resultou em milhões de encomendas, com os curiosos ansiosos por lhe "pôr as mãos". Este vídeo mostra alguns pormenores, nomeadamente como o Mate XT se desdobra e os acessórios de que se faz acompanhar. Veja!

A Fiido continua a surpreender os amantes das bicicletas elétricas com a sua inovação e design. O novo modelo Fiido X 2025 chega ao mercado com uma promessa de ir mais além do modelo antecessor, revolucionando a forma como nos deslocamos, num design futurista e com características de topo.

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, apresenta uma nova linha de veículos comerciais ligeiros e veículos pesados totalmente elétricos no IAA Transportation 2024, a decorrer de 17 a 22 de setembro de 2024, em Hannover, na Alemanha.

Tal como temos visto, a Samsung é uma das mais importantes marcas no que toca à inovação e novos produtos. Estes tornam-se depois o padrão da indústria, tendo as funcionalidades copiadas. A Samsung poderá em breve voltar a ter um papel de destaque, agora que prepara uma novidade única. Em breve podemos ver chegar o primeiro smartphone com ecrã enrolável.

Mais um prémio para a marca francesa. A Renault Master venceu o galardão Furgão do Ano 2025, atribuído durante a IAA Transportation, em Hannover. Design e tecnologia foram dois dos pilares desta vitória.

Numa tentativa de satisfazer a crescente necessidade energética dos modelos avançados de Inteligência Artificial (IA), a Oracle vai construir um centro de dados alimentado por três reatores nucleares modulares.

A empresa Helical Fusion, sediada em Tóquio, no Japão, prepara-se para lançar o primeiro reator de fusão nuclear em estado estacionário do seu género. Trata-se de um reator "piloto", mas se for bem sucedido, o projeto poderá ter implicações importantes para o futuro da energia limpa.

A TCL Electronics, marca líder global de produtos eletrónicos de consumo e a marca de TV de topo do mundo anunciou na IFA 2024, em Berlim, vários novos produtos. Um dos produtos em destaque foi a TV NXTFRAME. Conheça este conceito revolucionário.

A Neuralink, empresa de chips cerebrais de Elon Musk, deu mais um passo em frente. Se no ano passado foi notícia pelo sucesso do seu dispositivo Telepathy em dois pacientes, agora é a vez de um segundo chip, cujo objetivo é devolver a visão a pessoas cegas. Chama-se Blindsight e acaba de receber a designação de dispositivo inovador pela FDA.

A Huawei tem apostado no mercado dos smartwatches de forma única. O seu objetivo é dominar esta área e tem mostrado que está a caminhar nesse sentido. Se os smartwatches anteriores eram já peças únicas, reafirmou-se com estas duas novas propostas. O Watch GT 5 e Watch GT5 Pro da Huawei são 2 smartwatches de excelência que vamos agora conhecer, e que o Pplware mostra em primeira mão.

A Huawei acaba de revelar em Barcelona a sua mais recente inovação em tecnologia wearable: a série HUAWEI Watch GT 5. Composta pelos modelos Watch GT 5 Pro e Watch GT 5, esta nova geração de smartwatches promete redefinir a experiência do utilizador, combinando design sofisticado, materiais premium e características inovadoras.

Os fãs e apaixonados pelo universo Harry Potter têm mais um bom motivo para sorrir. Foi lançado recentemente o jogo Harry Potter: Quidditch Champions que, tal como o nome indica, é dedicado ao famoso jogo dos feiticeiros que descobrimos nos livros/filmes. E nós já o experimentámos...

Hoje deixamos a nossa perspetiva da utilização de uma TV muito interessante. Falamos da Hisense 55U7NQ. Esta smartTV permite ao utilizador desfrutar de uma experiência cinematográfica de excelente qualidade na sua casa.

Um novo tipo de bateria nuclear, desenvolvido por investigadores da Universidade de Soochow, na China, oferece uma surpreendente melhoria de 8000 vezes na eficiência, aproveitando a energia do decaimento radioativo para fornecer energia de longa duração. Esta descoberta poderá conduzir a micro fontes de energia capazes de funcionar continuamente durante décadas.

Vários planetas do nosso sistema solar têm anéis. Até alguns asteroides têm anéis. Mas, porque não a Terra? De acordo com um novo estudo, a Terra já teve os seus próprios anéis, há cerca de 466 milhões de anos.