Unboxing do tri-dobrável da Huawei mostra o smartphone em pormenor. Veja o vídeo!

Demorou alguns anos, mas a Huawei conseguiu entregar um smartphone tri-dobrável, absolutamente incrível do ponto de vista tecnológico. De facto, a estreia resultou em milhões de encomendas, com os curiosos ansiosos por lhe "pôr as mãos". Este vídeo mostra alguns pormenores, nomeadamente como o Mate XT se desdobra e os acessórios de que se faz acompanhar. Veja!

Na semana passada, o centro tecnológico de Shenzhen, no sul da China, foi palco da apresentação do novo smartphone tri-dobrável da Huawei, muito aguardado pelos entusiastas tecnológicos, que pouco sabiam sobre o dispositivo.

Com um preço que não é para todas as carteiras, o Mate XT recebeu milhões de encomendas, logo nas primeiras horas, com a curiosidade dos fãs da Huawei e dos entusiastas de tecnologia ao rubro.

Sem previsões de chegar ao mercado global, por cá, vamos conhecendo os pormenores da máquina tri-dobrável, através de vídeos difundidos pela Internet.

Esta partilha feita pelo utilizador @savageofficial, no TikTok, mostra um unboxing do Mate XT, onde se veem pormenores da nova máquina da Huawei.

Conforme se vê no vídeo, o Huawei Mate XT chega completamente aberto dentro da caixa, com uns earbuds e um adaptador de carregamento para o carro de 88 W. Além dos cabos de carregamento, o tri-dobrável da marca chinesa faz-se acompanhar, ainda, por uma capa de proteção.

O que parece ser um funcionário de uma loja, talvez da própria marca, liga o dispositivo e configura-o, mostrando-o, depois disso, em pormenor: dobra-o totalmente, abre-o em dois ecrãs e, por fim, em três, ficando o smartphone com um tamanho de tablet. Pelo vídeo, percebe-se que se trata de um dispositivo realmente fino, com uma resposta muito eficiente aquando das dobras.

Enquanto o vídeo decorre, o utilizador reclama que "não têm isto nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são lixo, e a China tem todas as coisas porreiras". Além disso, destaca que o smartphone chega com uma série de acessórios e gadgets, que não são oferecidos, atualmente, pela maioria das marcas: "Quando foi a última vez que receberam isto com um smartphone nos Estados Unidos?"; que entregam apenas o smartphone e um cabo de carregamento.

