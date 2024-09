Huawei lança nova edição do Watch Ultimate e reinventa o seu smartwatch extremo

Na continuação das muitas novidades, a Huawei apresentou também uma nova edição do seu smartwatch topo de gama, o HUAWEI Watch Ultimate. Com um design luxuoso em verde e funcionalidades avançadas para o golfe, este relógio inteligente promete ser o companheiro ideal para os entusiastas dos desportos.

Elegância e resistência em materiais premium

O HUAWEI Watch Ultimate Green Edition destaca-se pela sua moldura de cerâmica nano-tech em duas cores, verde e branco, e pela caixa em metal líquido à base de zircónio, que garante resistência e um toque de sofisticação.

As opções de pulseiras incluem materiais como compósito entrançado, borracha HNBR e titânio, oferecendo conforto e durabilidade em qualquer situação. Além disso, o relógio é à prova de água até 100 metros de profundidade, sendo perfeito para mergulhos e outras atividades aquáticas.

Funcionalidades de golfe de ponta no Watch Ultimate

O grande destaque desta nova edição são as funcionalidades dedicadas ao golfe. Com o modo Campo de Golfe, os utilizadores têm acesso a mais de 15 mil campos de golfe em todo o mundo, com mapas 3D que oferecem uma visão detalhada do terreno.

O AI Caddie funciona como um assistente virtual, fornecendo recomendações inteligentes sobre a escolha do taco e o melhor local para a próxima tacada, com base na inclinação do terreno e outros fatores. O relógio também deteta automaticamente a distância de cada pancada e oferece funcionalidades como o Scorecard para análise do desempenho.

Aventura ao ar livre com o modo expedição melhorado

O HUAWEI Watch Ultimate é também o parceiro ideal para aventuras ao ar livre. O Modo Expedição foi melhorado com novas funcionalidades, como a importação de percursos, o download de mapas offline e o modo noturno, facilitando a navegação e o planeamento de trilhos mesmo em zonas remotas.

Huawei garante desempenho e autonomia de bateria de elite

Com uma bateria que dura até 14 dias e compatibilidade com Android e iOS, o HUAWEI Watch Ultimate oferece uma experiência completa e sem interrupções. Além das funcionalidades desportivas, o relógio monitoriza diversos parâmetros de saúde e bem-estar, como o ritmo cardíaco, o sono e os níveis de stress.

Disponibilidade e oferta de lançamento

O HUAWEI Watch Ultimate Green Edition já está disponível para compra em Portugal, com um preço recomendado de 899,00€. Como oferta de lançamento, os compradores receberão um HUAWEI FreeBuds Pro 3.

Com esta nova edição, a Huawei reforça a sua posição no mercado dos smartwatches premium, oferecendo um dispositivo que combina um design elegante, funcionalidades avançadas e tecnologia de ponta para satisfazer as necessidades dos utilizadores mais exigentes, tanto dentro como fora dos campos de golfe.

HUAWEI Watch Ultimate Green Edition