Nova proteção no WhatsApp com o bloquear de mensagens de contactos desconhecidos

Tem sido constante a chegada de novidades ao WhatsApp, em especial no que toca à segurança dos utilizadores. As equipas da Meta querem garantir a proteção necessária para que estes não fiquem expostos ao spam e a mensagens indesejadas. Isso é agora elevado com uma nova opção em testes, que permite bloquear de mensagens de contactos desconhecidos.

Bloquear mensagens de contactos desconhecidos

Os utilizadores beta do WhatsApp Android estão a receber uma nova funcionalidade de segurança que os ajudará a manter as suas caixas de mensagens limpas. O WhatsApp está a adicionar uma nova opção que ajuda a bloquear mensagens indesejadas de contactos desconhecidos.

A nova funcionalidade de segurança chamada “Bloquear mensagens de contas desconhecidas” faz exatamente o que o nome indica. Está disponível para alguns utilizadores versão beta que instalaram, que instalaram a versão 2.24.20.16 do WhatsApp,

A nova opção de segurança do WhatsApp permite aos utilizadores bloquear mensagens de contactos desconhecidos. Isso acontecerá caso estes continuem a enviar muitas mensagens ou a enviar spam num curto período. Ajuda os utilizadores a protegerem-se contra spam e comunicações potencialmente prejudiciais.

WhatsApp prepara novidade para breve no Android

Os utilizadores podem encontrar a nova opção de segurança na secção “Avançado” do menu Definições. Uma vez ativado, o WhatsApp estará atento às mensagens recebidas de contactos desconhecidos e, se uma conta desconhecida enviar muitas mensagens de spam num curto período, bloqueará temporariamente essas mensagens.

O WhatsApp também irá sugerir que os utilizadores ativem esta funcionalidade caso detete que um contacto específico envia várias mensagens num curto período. Espera-se que seja lançado para mais utilizadores no futuro. No entanto, este não é o único recurso em que a plataforma de mensagens trabalha.

Recentemente, o WhatsApp foi visto a trabalhar em diferentes estilos de design para a sua funcionalidade “Temas de Chat” . Além disso, o WhatsApp está também a desenvolver uma nova opção para transferir facilmente a propriedade de uma comunidade. Em breve, os utilizadores também poderão criar um link de chamada diretamente nos chats de grupo.