TV NXTFRAME da TCL: a revolução da TV para sua casa

A TCL Electronics, marca líder global de produtos eletrónicos de consumo e a marca de TV de topo do mundo anunciou na IFA 2024, em Berlim, vários novos produtos. Um dos produtos em destaque foi a TV NXTFRAME. Conheça este conceito revolucionário.

Numa sociedade onde a pressão faz parte dos dias, as pessoas necessitam de viver momentos de lazer simples e naturais que muitas vezes evocam anseios profundos dentro de nós.

A pensar nesses momentos, a TCL criou a TV TCL NXTFRAME que incorpora a Inspire Natural Aesthetics da TCL, com o objetivo de transmitir paz e alegria durante o tempo de lazer e eliminar a distância entre as pessoas. Esta TV traz um toque artístico brilhante à vida doméstica, alcançando a harmonia perfeita nos espaços de convivência. Comparativamente aos equipamentos tradicionais, a TV TCL NXTFRAME transforma qualquer espaço num novo centro de arte doméstica, introduzindo uma experiência natural, exploração artística e um estilo de vida flexível e sem preocupações.

A TV TCL NXTFRAME foi inspirada no estilo de design minimalista escandinavo - saber mais aqui.

TV NXTFRAME da série A300 da TCL disponível em 55", 65" e 75"

A TV NXTFRAME da série A300 da TCL, a mais recente categoria de TV da marca, destinada a diferentes estilos de vida, recebeu o prémio Lifestyle TV Design Innovation Gold Award pela sua integração de arte, design e tecnologia de ponta.

Disponíveis nos formatos de 55, 65 e 75 polegadas, as TCL NXTFRAMEs vêm com o painel 4K QLED. A TCL colaborou com a Bang & Olufsen para equipar a versão NXTFRAME Pro com um sistema de áudio de 3.1.2 canais. Este modelo inclui uma barra de som e um subwoofer especialmente projetados pela marca dinamarquesa, garantindo uma experiência sonora envolvente e poderosa. O sistema de áudio é otimizado para filmes, música e até jogos, com compatibilidade com Dolby Atmos. Esta colaboração com a B&O dá à TCL uma vantagem decisiva sobre a rival Samsung, cujas barras de som são oferecidas como extras opcionais.

A TCL revelou um tempo de latência de apenas 13,9 ms em Ultra HD a 60 Hz, uma vantagem considerável para os jogadores. As entradas HDMI 2.1 suportam VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) para limitar a latência.

O modelo TCL NXTFRAME padrão (sem o sistema de som B&O) custará € 1.299 para a versão de 55", € 1.699 para a versão de 65" e € 2.599 para a versão de 75″. A versão Pro com barra de som B&O será oferecida nos mesmos tamanhos, a partir de € 1.599. Esses dois novos modelos estarão à venda nos próximos meses.