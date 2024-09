Disney+ anuncia o primeiro canal de streaming dedicado a filmes e séries da Marvel e Star Wars

Se é fã das criações da Marvel e de Star Wars, gostará de saber que o Disney+ parece estar a preparar um canal dedicado a esses conteúdos.

Desde o final de 2019, a Disney alimenta uma plataforma que reúne os seus conteúdos mais recentes e faz, a par disso, maravilhas pelos nostálgicos.

Com o crescimento em vista, bem como a satisfação dos seus telespectadores, a Disney anunciou, pela voz de Dana Walden, presidente de entretenimento da empresa, que irá introduzir quatro novos canais de streaming, "sempre ativos", já no final deste ano.

Entre as várias questões que a Bloomberg colocou à executiva, uma das respostas aponta para este objetivo, que surge enquanto a Disney procura crescer globalmente.

Segundo a agência de notícias, estes são os nomes oficiais dos quatro canais:

Real Life (documentários e biografias);

Hallowstream;

Throwbacks (conteúdo nostálgico);

Hits and Heroes.

Este último deverá incluir uma grande variedade de filmes e programas orientados para a ação da própria Disney, além de duas das suas principais marcas: Star Wars e Marvel.

Os quatro canais de streaming estarão disponíveis para os subscritores do plano Premium (sem publicidade) e o seu conteúdo será atualizado mensalmente, conforme referido pelo The Direct.

Ainda não são conhecidos, oficialmente, os conteúdos que serão exibidos em Hits e Heroes. Contudo, é provável que reúna muitos do Marvel Cinematic Universe (MCU), bem como sucessos de Star Wars, como The Mandalorian.

No início de setembro, o Disney+ enveredou, pela primeira vez, pelo mundo da transmissão em direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o lançamento de dois canais: um focado na ABC News e outro com programas do Disney Junior.

Sobre estes novos canais ainda não há muito detalhes, tendo Dana Walden apenas levantado ligeiramente o véu. Sendo certo que não falta conteúdo para alimentá-los, resta saber em que moldes chegarão e se ficarão eventualmente disponíveis em Portugal.

