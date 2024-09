Renault Master é o Furgão do Ano 2025

Mais um prémio para a marca francesa. A Renault Master venceu o galardão Furgão do Ano 2025, atribuído durante a IAA Transportation, em Hannover. Design e tecnologia foram dois dos pilares desta vitória.

Renault soma mais uma distinção

O Renault Master recebeu o prémio na cerimónia do International Van Of The Year (IVOTY) 2025, durante o IAA Transportation, em Hannover. Foi eleito, por unanimidade, por um painel de especialistas, em representação 25 países europeus.

O júri do IVOTY ficou impressionado com o design completamente novo e com os elevados níveis de inovação e tecnologia desenvolvidos para a nova gama Master, que apresenta assim uma aerodinâmica avançada, maior facilidade de utilização, maior eficiência, mais espaço, segurança e conforto. Além disso, a nova plataforma modular permite a utilização de motores Diesel, elétricos e a hidrogénio. Tudo atributos que cumprem os critérios do programa dos prémios.

Parabéns à Renault, em especial a toda a equipa do departamento dos veículos comerciais ligeiros, por esta merecida conquista.

Declarou Jarlath Sweeney, Chairman do Júri do International Van of the Year Award.

Para Heinz-Jürgen Löw, vice-presidente dos Veículos Comerciais Ligeiros da Renault, este prémio “é uma recompensa maravilhosa e uma verdadeira homenagem a todas as equipas que trabalharam neste projeto”, frisando ainda que o novo Master “é o exemplo perfeito do que, há mais de 120 anos, tem tornado os veículos comerciais ligeiros da Renault tão maravilhosos: inovadores, disruptivos, multienergias e concebidos para serem personalizados de forma praticamente infinita, para responder aos desejos e necessidades individuais dos nossos clientes profissionais”.

O novo Renault Master é o quinto furgão da marca a conquistar este prestigiado título, depois do Renault Master II (IVOTY 1998), do Renault Trafic II (IVOTY 2002), do Kangoo Z.E (IVOTY 2012) e do Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Depois do Renault Scenic E-Tech 100% elétrico, eleito o “Carro do Ano”, em fevereiro passado, a Renault conquista agora a dobradinha do “Carro do Ano” e “Furgão do Ano”.

A última vez que a marca obteve dois prémios consecutivos foi há 27 anos, com... o Renault Scenic I e o Master II. De acordo com a marca francesa, “não se muda uma equipa vencedora”.

