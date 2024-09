Nothing prepara uma grande novidade que vai revelar na próxima semana

A Nothing tem mostrado que aposta na inovação, design disruptivo e produtos completamente diferentes. Isso é visto desde a sua chegada em todos os produtos que lançou. A marca parece agora preparada para dar mais um salto e revelar uma novidade. Espera-se que sejam uns novos auscultadores, mas tudo está ainda no segredo dos deuses. A novidade vai ser revelada na próxima semana.

Chega agora a notícia de pelo menos mais um lançamento. Este chega pelas mãos da Nothing, que revelou os seus planos para o anúncio na próxima semana. Não se sabe muito sobre esta novidade, mas fica claro para quem prestar atenção a tudo o que foi partilhado até agora.

Foi no X, na sua conta ofical que a Nothing revelou a informação sobre o que se passará na próxima semana. Revelou que “uma nova chegada aterrará em breve”, ou seja, dentro de uma semana, na terça-feira, 24 de setembro. A maior pista de todas é certamente o slogan “aberto” que a empresa está a lançar.

No final do mês passado, surgiu a informação sobre alguns registos regulamentares que pareciam revelar a existência dos auscultadores Nothing “Ear Open”. Embora este possa não ser o nome exato com que este modelo chegará, a referência “open” é impossível de ignorar. Isso, combinado com o par de loops, é difícil acreditar que conheceremos outra coisa que não um novo par de auscultadores da Nothing.

A fabricante não tem sido propriamente comedida no que toca a lançamentos de novos auscultadores nos últimos tempos. Revelou os Nothing Ear e os Ear(a) no início deste ano. Mas, até agora, estes têm recebido o típico design selado e intra-auricular.

Como deve ficar bem claro pelo nome que este novo esforço adotou, a Nothing parece interessada em expandir a sua linha com um design de ouvido aberto. Com isso manterá os utilizadores expostos aos sons ambiente e ligados ao mundo que os rodeia, ao mesmo tempo que canaliza o áudio de forma privada.

Ainda não existem imagens completas destes (potenciais) auscultadores que mostrem o tipo de construção que a Nothing decidiu adotar. Ainda assim, não demorará muito para ser revelado oficialmente.