Chegaram as matrículas cor-de-rosa! O que significam?

As “matrículas cor-de-rosa” começaram a aparecer. Mas afinal o que significam? Qual a razão de terem esta cor?

A França voltou a inovar na forma como identifica veículos nas suas estradas. Desde o início de 2026, começou a circular um novo tipo de matrícula que está a dar que falar: as matrículas cor-de-rosa.

A medida faz parte de uma atualização ao sistema de registo automóvel em França e tem um objetivo tornar mais fácil a identificação de veículos em regime temporário.

Para que servem estas matrículas?

Estas novas chapas são atribuídas a veículos com registo provisório, normalmente associados a situações como:

carros novos ainda à espera de matrícula definitiva

veículos usados em processo de exportação

automóveis importados ou em circulação temporária

Na prática, falamos das conhecidas matrículas “WW”, muito usadas em França, que passam agora a ter uma versão visualmente distinta.

Como seria de esperar, a novidade já divide opiniões. Há quem veja a mudança como uma melhoria clara na segurança e fiscalização, enquanto outros consideram o impacto visual demasiado “agressivo”.

Em Portugal, não existem matrículas cor-de-rosa nem está prevista a sua introdução. Os veículos em regime temporário continuam a usar soluções já conhecidas, sem recurso a cores diferenciadoras.