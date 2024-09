Vários planetas do nosso sistema solar têm anéis. Até alguns asteroides têm anéis. Mas, porque não a Terra? De acordo com um novo estudo, a Terra já teve os seus próprios anéis, há cerca de 466 milhões de anos.

A Terra tinha anéis há 466 milhões de anos?

Os sistemas de anéis são comuns no nosso sistema solar. Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno e até alguns planetas anões e asteroides têm anéis. A Terra, infelizmente, não tem. Mas pode ter tido no passado.

Pelo menos foi o que disseram os investigadores da Universidade Monash, na Austrália, no passado dia 16 de setembro de 2024. O seu estudo de crateras de impacto de asteroides de há 466 milhões de anos - durante o período Ordovícico médio - mostra que a Terra pode ter tido o seu próprio sistema de anéis.

Os investigadores, liderados por Andy Tomkins da Escola da Terra, Atmosfera e Ambiente da Universidade de Monash, publicaram as suas descobertas na revista Earth And Planetary Science Letters em 12 de setembro de 2024.

Como seria a Terra com anéis?

Uma vez que tanto os planetas maiores como os corpos mais pequenos, como os asteroides, podem ter anéis, porque não a Terra? O nosso planeta nunca teve anéis a enfeitar os seus céus. Ou será que teve?

Os investigadores colocam a hipótese de um grande asteroide ter passado perto da Terra há cerca de 466 milhões de anos. Passou suficientemente perto para estar dentro do limite de Roche. Esta é a distância mínima a que um corpo mais pequeno se pode aproximar de um corpo primário maior sem que as forças de maré ultrapassem a gravidade interna que mantém o satélite unido.

Por outras palavras, se o corpo mais pequeno se aproximar demasiado, será despedaçado. Neste caso, a gravidade da Terra despedaçou o asteroide. Os detritos resultantes começaram a orbitar a Terra, formando um anel ou anéis.

Pistas dos impactos de asteroides

Como é que os investigadores determinaram que um asteroide formou um anel e quando é que isso aconteceu? Examinaram os locais de 21 impactos de asteroides conhecidos, que remontam ao Período Ordovícico, há 466 milhões de anos. E notaram algo invulgar.

Todas as crateras estavam localizadas a 30 graus do equador. Isto parecia estranho, uma vez que mais de 70% da crosta continental da Terra - que forma quase toda a superfície terrestre - estava fora dessa região.

Porque é que as crateras estavam confinadas a esta região? A equipa de investigação postulou que as crateras se formaram a partir de detritos que gradualmente caíram dos anéis para a Terra ao longo do tempo.

Ao longo de milhões de anos, o material deste anel caiu gradualmente na Terra, criando o pico de impactos de meteoritos observado no registo geológico. Verificamos também que as camadas de rochas sedimentares deste período contêm quantidades extraordinárias de detritos de meteoritos.

Disse Tomkins.

Mas será que estes impactos foram mesmo não aleatórios?

Para responder a esta questão, os investigadores calcularam a área da superfície continental capaz de preservar crateras dessa época. Os investigadores analisaram os cratões - grandes partes da crosta continental que permaneceram estáveis - com rochas mais antigas do que o período ordovícico médio.

Os investigadores excluíram áreas enterradas sob sedimentos ou gelo, regiões erodidas e áreas afetadas por atividade tectónica. Encontraram regiões adequadas em vários continentes, incluindo a Austrália Ocidental, África, o Cratão Norte-Americano e pequenas partes da Europa. Estas áreas deveriam ter preservado as crateras, caso estas existissem.

Mas todas as crateras de impacto estavam nos 30% dos cratões que se encontravam perto do equador. Segundo os investigadores, este facto mostra que a distribuição das crateras não foi aleatória.

Compararam-no com o lançamento de uma moeda de três faces e o facto de cair 21 vezes na coroa.

Efeitos no clima

O sistema de anéis também pode ter afetado o clima da Terra.

Os anéis podem ter tido um efeito de arrefecimento, o que também explicaria outro aspeto do período Ordovícico tardio. Sem dúvida que fazia frio da Terra!

De facto, foi uma das épocas mais frias dos últimos 500 milhões de anos. O sistema de anéis pode ter projetado uma sombra sobre a Terra, obscurecendo parcialmente a luz solar. Os investigadores afirmam que isto pode ter contribuído para um período de arrefecimento global chamado Hirnantian. O Hirnantiano foi a fase final do Período Ordoviciano.

Portanto, para já o estudo indicia que a Terra poderá ter tido anéis há cerca de 466 milhões de anos. Como desapareceram, ainda não há pistas.