Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro: Huawei criou 2 smartwaches de excelência e já os testámos

A Huawei tem apostado no mercado dos smartwatches de forma única. O seu objetivo é dominar esta área e tem mostrado que está a caminhar nesse sentido. Se os smartwatches anteriores eram já peças únicas, reafirmou-se com estas duas novas propostas. O Watch GT 5 e Watch GT5 Pro da Huawei são 2 smartwatches de excelência que vamos agora conhecer, e que o Pplware mostra em primeira mão.

Ao longo dos últimos anos a Huawei tem vindo a apostar em novas áreas. Este não foi um processo rápido, o que mostra de forma clara a sua capacidade de adaptação. Uma das áreas escolhidas foi a dos smartwatches e smartbands, onde hoje é um dos líderes, tendo até batido já marcas que eram o "padrão" da indústria.

Para dar continuidade a este sucesso, a Huawei apresentou agora 2 novas propostas, na sua linha GT. Falamos do Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro, 2 modelos dedicados a públicos diferentes, mas com argumentos que certamente vão deixar os utilizadores a pensar em qual escolher. Vamos assim conhecer estes 2 smartwatches da Huawei.

Huawei Watch GT 5, um clássico preparado para qualquer situação

O primeiro modelo que trazemos é o Watch GT 5, um relógio que apesar de ser imediatamente identificado como sendo um smartwatch da Huawei, mostra-se renovado na sua forma e, principalmente, no hardware que tem presente. Este mostra de forma clara como a marca pode manter as suas linhas clássicas, ao mesmo tempo que mostra inovação e renovação.

A Huawei apostou este ano por esbater ainda mais as linhas redondas e passou a apostar em formas mais retas. Já com o modelo anterior a dar esse passo, na sua caixa, este ano vai mais longe e coloca-as também no próprio aro do mostrador. Isso cria uma integração ainda maior e um design mais apelativo.

Ao pegar no novo HUAWEI Watch GT 5, fica clara a sua robustez e, principalmente, um conjunto de linhas clássicas agradáveis e atrativas. Este é um relógio digital, mas que se parece muito com os clássicos da indústria de relojoaria, em especial nas suas formas. Esta sua qualidade de construção não o torna pesado e os materiais presentes mostram a sua durabilidade.

Disponível em 2 tamanhos, de 46 mm e de 41 mm, fica claro que um é um modelo mais masculino e outro mais feminino. As cores e as braceletes mostram também isso mesmo. O modelo a que tivemos acesso é o de 46 mm, com bracelete em preto, de fluoroelastómero. Com as linhas presente, este smartwatch pode ser usado em qualquer contexto, desde o desporto até a momentos mais formais.

Com um mostrador muito generoso, a leitura é muito fácil, mesmo em situações de luminosidade elevada. Aqui ajuda também a completa e muito extensa lista de faces de relógio, com destaque para as que acompanham desde o primeiro momento o Watch GT 5. Ficámos particularmente agradados com a que permite ter no ecrã o percurso da corrida ou caminhada, com outros dados importantes associados ao exercício físico.

Um ponto essencial para estes equipamentos é a bateria. A Huawei habituou os utilizadores a uma vida útil de muitos dias, destacando-se da ocorrência direta por muito. Com o novo modelo, a marca mantém esta realidade, havendo bateria para muitos dias e mesmo numa utilização intensiva. A marca promete 14 dias e do que testámos é facilmente atingível.

Ainda que tenha um ecrã sensível ao toque, oHUAWEI Watch GT 5 pode ser controlado totalmente com a sua coroa. Esta está presente na lateral e permite navegar nas diferentes apps e opções que o HarmonyOS traz. Além disso, tem na lateral mais um botão que pode ser usado como atalho direto no desporto, o que facilita no momento que começar a controlar a atividade física.

Como tem sido normal nas propostas da Huawei, temos agora mais um excelente smartwatch. Focado no desporto e na atividade física, consegue ser também uma proposta para o dia a dia em qualquer situação, com um design muito interessante e muito agradável de ver e, principalmente, de usar.

HUAWEI Watch GT 5

Watch GT 5: galeria de imagens

Watch GT 5 Pro, linhas modernas num smartwatch único

Ao mesmo tempo que avaliámos o Watch GT5, tivemos também connosco o Watch GT 5 Pro. Este é outro smartwatch lançado agora e que mostra, numa perspetiva diferente, o nível de qualidade e engenho a que Huawei consegue chegar. Mesmo sendo uma proposta mais premium, é muito interessante.

Segue a mesma linha de design, apostando também em linhas mais retas na caixa e no mostrador. A aplicação de materiais nobres garante uma qualidade elevada e uma sensação de robustez que é esperada num equipamento deste nível.

A presença do titânio, no modelo testado, garante uma resistência acima da média, algo que para um smartwatch deste nível é exigido. Ao mesmo tempo, e ao contrário do que poderia ser esperado, este não é um relógio pesado, o que o torna perfeito também para o desporto, ao mesmo tempo que tem uma presença muito distinta e que se destaca.

Algo que também salta à vista é a coroa que está na lateral, junto do outro botão de atalho rápido presente. Esta é do mesmo material nobre deste smartwatch e garante um controlo rápido e inteligente de todo o sistema. Também o ecrã do Watch GT 5 Pro, em vidro de safira, tem uma qualidade grande. As suas dimensões generosas, que podem ser lidas em qualquer situação de luminosidade, tornam-no no companheiro ideal para qualquer situação.

No que toca à bateria, este relógio não podia estar melhor posicionado. A marca garante que consegue trabalhar por 14 dias e o tempo que o passamos a usar parece indicar isso mesmo. Ainda que os dias decorressem, esta parecia não sofrer desgaste com a utilização.

A atualização que a Huawei trouxe ao Watch GT 5 Pro mostra uma clara aposta da marca no estilo e na estética. Ainda que o titânio possa parecer algo demasiado para um smartwatch, a verdade é que se mostra uma excelente aposta, como já no passado a Huawei o havia mostrado. Ao mesmo tempo, pode ser usado em qualquer situação, mesmo as mais exigentes.

HUAWEI Watch GT 5 Pro

Watch GT 5 Pro: galeria de imagens

O ecossistema Huawei que encontramos nestes smartwatches

Claro que estas duas excelentes propostas assentam num ecossistema único que a Huawei tem sabido criar e fazer crescer. O HarmonyOS é um sistema cada vez mais adaptado aos smartwatches e a interface que oferece está mais polida e com muito mais informação.

Por outro lado, e no que toca à interpretação dos dados de toda a atividade física, o HUAWEI Watch GT 5 e HUAWEI Watch GT 5 Pro estão muito mais precisos. A combinação dos (melhores) sensores e de todos os algoritmos torna estas propostas mais precisas e fiáveis.

Esta informação é depois apresentada numa interface que é de muito simples utilização, onde cada área é tratada pormenorizadamente ou, caso o utilizador pretenda, resumida numa única área, para uma leitura mais rápida. Esta melhoria é importante não só para quem pratica desporto, mas também para quem usa estes relógios para monitorizar os seus dados vitais no dia a dia.

Algo quase único é mesmo a integração dos relógios da Huawei. Tal como acontece há muito tempo, não dependemos de um sistema operativo ou de smartphones de uma marca. Estes são verdadeiramente universais e podem ser usados no Android ou no iOS, usando apenas a app HUAWEI Health.

Os mais de 100 modos de treino vão garantir ao utilizador que encontra a sua modalidade preferida, que pode assim ser monitorizada. Também a atualização dos modos de desporto (corrida, ciclismo e outros) garantem uma melhor análise do esforço realizado.

Por outro lado, e mostrando novamente a sua "universalidade", temos a possibilidade de integração com diferentes apps dedicadas ao desporto. O Strava, o komoot ou o Runtastic da Adidas são apenas 3 exemplos onde podemos registar a atividade física. Claro que o Petal Maps está sempre presente e é uma ajuda para registar em mapa o desporto praticado.

O que dizer dos novos smartwatches da Huawei?

A verdade é que a Huawei veio trazer com os novos smartwatches um novo dilema. Qualquer um destes relógios é uma excelente escolha e adapta-se ao utilizador e todas as suas exigências. Ainda assim, e com as suas caraterísticas individuais, o utilizador certamente que saberá escolher, não o melhor, mas sim, o melhor para si.

Estas novidades são também a confirmação da Huawei como uma das melhores nesta área. As suas propostas, que eram já excelentes, voltam a colocar a marca no topo e a garantir excelentes smartwatches para os seus clientes. Os Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro vão ganhar o seu espaço no mercado e, certamente, voltar a ser líderes.