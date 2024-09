Huawei redefine elegância e desempenho com os novos smartwatches da série Watch GT 5

A Huawei acaba de revelar em Barcelona a sua mais recente inovação em tecnologia wearable: a série HUAWEI Watch GT 5. Composta pelos modelos Watch GT 5 Pro e Watch GT 5, esta nova geração de smartwatches promete redefinir a experiência do utilizador, combinando design sofisticado, materiais premium e características inovadoras.

Design e Materiais de Alta Qualidade

A série Watch GT 5 impressiona desde o primeiro olhar com o seu design geométrico e linhas marcantes. O modelo Pro de 46 mm é fabricado em titânio de qualidade aeroespacial, garantindo durabilidade e leveza, enquanto a versão de 42 mm ostenta cerâmica nanocristalina, proporcionando um aspeto elegante e resistente a riscos. Com 11 versões distintas, incluindo opções em pele, tecido e metal, a série oferece versatilidade para combinar com qualquer estilo e ocasião.

Tecnologia de Ponta para o Desporto e Saúde

A Huawei elevou a monitorização da saúde e bem-estar com o novo sistema TruSense, que incorpora sensores e algoritmos avançados para resultados mais rápidos, precisos e abrangentes. A tecnologia de GPS Sunflower garante uma navegação precisa em atividades ao ar livre, enquanto funcionalidades como a Análise do Tipo de Corrida auxiliam os corredores a melhorar a sua performance e a prevenir lesões.

O modelo Watch GT 5 Pro eleva a experiência desportiva a outro nível, com funcionalidades dedicadas ao golfe, como mapas 3D de campos e ferramentas analíticas para melhorar o swing. Além disso, o relógio suporta mergulhos até 40 metros de profundidade, com características como o localizador de profundidade e lembretes para garantir a segurança dos mergulhadores.

Bateria de Longa Duração e Compatibilidade

Compatível com Android e iOS, a série Watch GT 5 oferece uma bateria de longa duração, com até 14 dias de autonomia nos modelos de 46 mm e até 7 dias nos modelos de 41 mm e 42 mm. Os utilizadores recebem ainda três meses gratuitos de subscrição do HUAWEI Health+, com acesso a planos de treino, meditações guiadas e outras funcionalidades exclusivas.

Outras funcionalidades a ter em conta:

Ecrã AMOLED de alta resolução: proporciona uma experiência visual nítida e vibrante, com uma excelente visibilidade mesmo sob luz solar direta.

uma experiência visual nítida e vibrante, com uma excelente visibilidade mesmo sob luz solar direta. Chamadas Bluetooth : permite atender e fazer chamadas diretamente do relógio, sem ter de pegar no smartphone.

: permite atender e fazer chamadas diretamente do relógio, sem ter de pegar no smartphone. Assistente de voz: facilita o acesso à informação e o controlo dos recursos do relógio através de comandos de voz.

o acesso à informação e o controlo dos recursos do relógio através de comandos de voz. NFC : permite pagamentos contactless em estabelecimentos compatíveis.

: permite pagamentos contactless em estabelecimentos compatíveis. Resistência à água 5 ATM: suporta atividades aquáticas, como natação e mergulho a profundidades moderadas.

Disponibilidade e Preços

A série HUAWEI Watch GT 5 já está disponível para compra, com ofertas especiais de lançamento, incluindo os HUAWEI FreeBuds 5i. Além disso, até 31 de outubro, os compradores podem adquirir uma pulseira de fluoroelastómero extra. Com a série Watch GT 5, a Huawei reafirma o seu compromisso em oferecer tecnologia de ponta aliada a um design elegante e a funcionalidades que promovem um estilo de vida ativo e saudável.