BYD apresenta novos veículos elétricos no IAA Transportation 2024

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, apresenta uma nova linha de veículos comerciais ligeiros e veículos pesados totalmente elétricos no IAA Transportation 2024, a decorrer de 17 a 22 de setembro de 2024, em Hannover, na Alemanha.

Este prestigiado evento para o setor europeu de logística e transporte comercial, acolhe a estreia global do BYD E-VALI, um novo e inovador veículo comercial ligeiro (LCV) de 3,5/4,25 toneladas, que estará em destaque no stand de exposição da BYD. Outra novidade na Europa é o BYD EYT 2.0, um trator 100% elétrico.

Este veículo, concebido especificamente para portos, terminais e centros de distribuição, faz estreia europeia, com outros modelos BYD em exibição na área comercial do evento, incluindo o BYD ETM6 e o BYD ETH8.

Todos os veículos da BYD em exposição foram concebidos para as necessidades e preferências específicas do mercado europeu, priorizando as inovações da marca em tecnologias seguras, eficientes e inteligentes para o transporte comercial elétrico e sustentável.

A BYD, com 29 anos de experiência na inovação de baterias elétricas, é o único produtor de veículos movidos a novas energias que desenvolveu os seus próprios sistemas de transmissão, baterias elétricas, semicondutores automóveis, motores e sistemas de controlo de motores. A BYD desenvolveu uma e-Platform altamente integrada e produzida especificamente para veículos pesados 100% elétricos, otimizando a performance e a eficiência, enquanto reduz o tempo e custos de manutenção.

BYD E-VALI faz a sua estreia global no IAA Transportation 2024

A BYD apresenta o BYD E-VALI, um veículo comercial ligeiro (LCV) 100% elétrico de 3,5/4,25 toneladas, concebido especificamente para o mercado europeu de forma a satisfazer as necessidades dos serviços de entregas de encomendas e serviços de last-mile delivery.

Com uma capacidade de carga substancial que ultrapassa muitos outros LCV nesta categoria, o BYD E-VALI é o epítome do design de veículos movidos a novas energias, combinando uma estética elegante com tecnologias avançadas e energeticamente eficientes e experiências inteligentes conectadas. Equipado com a mais recente tecnologia BYD Blade Battery, o BYD E-VALI destaca-se pelo seu desempenho a nível de segurança, durabilidade e eficiência, bem como pelo seu ciclo de vida alargado.

Confortável, com um design ergonómico e um habitáculo bem equipado, o BYD E-VALI é equipado com uma elevada especificação de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).

Em relação à autonomia, o modelo disponibiliza entre 220 a 250 quilómetros, dependendo da versão, o BYD E-VALI é uma solução prática e de baixa manutenção para frotas de veículos comerciais ligeiros sustentáveis.

BYD ETM6: o veículo pesado 100% elétrico para a distribuição urbana

Concebido para o mercado europeu e com uma elevada manobrabilidade, o BYD ETM6 100% elétrico de 7,5 toneladas em exposição no IAA Transportation 2024 é o parceiro perfeito para fazer distribuições em cidade com emissões zero, bem como para muitas outras aplicações.

Ostentando a nova filosofia de design da BYD para os seus veículos comerciais ligeiros e veículos pesados totalmente elétricos, o BYD ETM6 tem uma aparência moderna e aerodinâmica e um habitáculo de alto calibre com tecnologia avançada, para conforto do condutor.

O chassis é também muito configurável, para diferentes utilizações. A tecnologia do BYD ETM6 tem um historial comprovado de fiabilidade, tendo operado no mercado europeu durante mais de três anos.

O modelo beneficia, também, da revolucionária ePlatform da BYD, desenvolvida exclusivamente para veículos pesados totalmente elétricos, de modo a oferecer a máxima segurança, eficiência energética e performance. O BYD ETM6 tem uma autonomia de até 200 quilómetros com uma carga completa, com a conveniência de carregamento DC (120kW) dos 20% aos 100% em apenas uma hora.

BYD ETH8 equipado com uma plataforma polivalente

O BYD ETH8, um veículo pesado elétrico de 19 toneladas, encontra-se, também, em exposição no IAA Transportation 2024. Adaptado aos serviços de logística e saneamento, com a versatilidade de uma plataforma polivalente para diferentes operações e com duas opções de distância entre eixos, este veículo pesado 100% elétrico oferece uma excelente manobrabilidade e uma autonomia prática de 250 quilómetros.

Além disso, oferece também um elevado nível de equipamento a bordo e uma cabine espaçosa e ergonomicamente concebida para o conforto do condutor.

Tal como o BYD ETM6, o modelo utiliza a ePlatform da BYD, incorporando tecnologia de ponta, que inclui um inovador sistema 5 em 1 para uma performance e eficiência otimizadas, bem como para uma maior facilidade de manutenção.

Com uma grande capacidade de bateria de 255kWh, pode ser convenientemente carregado dos 20% aos 100% em duas horas. Concebido para a Europa, o BYD ETH8 é um complemento versátil para as frotas comerciais que necessitam de soluções ecológicas 100% elétricas para atingir os seus objetivos de sustentabilidade.

A BYD está empenhada na inovação em veículos elétricos sustentáveis para o transporte comercial, produzindo soluções especificamente concebidas para o mercado europeu e colaborando com parceiros locais, apoiando as frotas à medida que criam estratégias para um futuro mais verde.