Deteção de apneia do sono no Apple Watch aprovada pela FDA

Aquando da apresentação dos novos equipamentos, a Apple revelou estar a aguardar a aprovação de algumas tecnologias pela entidade americana Food and Drug Administration (FDA). A deteção de apneia do sono pelo smartwatch da Apple foi aprovada!

A FDA dos Estados Unidos da América aprovou, hoje, a deteção de apneia do sono no Apple Watch Series 9, Series 10 e Watch Ultra 2. Esta luz verde chega quatro dias antes da data de lançamento do Series 10, a 20 de setembro, e após a aprovação dos AirPods para serem utilizados como aparelhos auditivos.

Anunciado no evento Glowtime, na semana passada, o recurso chegará como parte do lançamento do watchOS 11. Uma vez ativado, vai requerer 10 noites de dados de monitorização do sono espalhados por um período de 30 dias para determinar se um utilizador pode ter a condição.

Durante esse período, oferecerá, também, informações sobre os distúrbios do sono noturno, utilizando o acelerómetro integrado.

A FDA classifica a funcionalidade como um "dispositivo de venda livre para avaliar o risco de apneia do sono". Segundo a Apple, de facto, esta não é uma ferramenta de diagnóstico, pelo que irá solicitar aos utilizadores que procurem um diagnóstico formal junto de um profissional de saúde.

A condição, que faz com que a respiração se torne mais superficial ou pare repetidamente durante a noite, está associada a uma variedade de sintomas diferentes e pode ter várias consequências.

Assim sendo, e por se tratar de um problema que pode não ser detetado pelo potencial doente, é pertinente que a Apple tenha integrado a funcionalidade no Apple Watch.

Embora pertinente, a Apple não é a primeira empresa a oferecê-la. A Withings já oferece a deteção de apneia do sono em dispositivos há algum tempo, enquanto a Samsung recebeu a aprovação da FDA para a sua linha Galaxy Watch no início deste ano.