FDA aprova alguns Apple AirPods para serem utilizados como aparelhos auditivos

A FDA aprovou recentemente os AirPods para serem utilizados como aparelhos auditivos. Alguns proprietários dos auscultadores da Apple poderão ter acesso ao dispositivo médico no conforto de sua casa com o clique de uma atualização de software.

Finalmente, FDA aprova AirPods como aparelhos auditivos

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou, finalmente, o novo "recurso de aparelho auditivo" da Apple, que amplificará os sons para pessoas com deficiência auditiva leve a moderada. A funcionalidade da Apple, que será lançada no outono através de uma atualização de software gratuita, só funcionará com os AirPods Pro 2 e com iPhones ou iPads compatíveis com o iOS 18. Destina-se a adultos com 18 anos ou mais.

Segundo o National Council on Aging, se não for tratada, a perda auditiva pode aumentar o risco de isolamento social, depressão, declínio cognitivo e fragilidade. Entretanto, outros estudos sugerem que a utilização de aparelhos auditivos pode reduzir a frequência ou a gravidade desses problemas de saúde em adultos mais velhos, bem como levar a uma vida mais longa.

Com a nova funcionalidade, os proprietários de AirPods da Apple poderão verificar a sua audição em casa através de um teste de cinco minutos e ajustar as definições de som com base na sua audição.

Os seus AirPods Pro são transformados num aparelho auditivo personalizado, aumentando os sons específicos de que necessita em tempo real, como partes do discurso ou elementos do seu ambiente.

Disse Sumbul Ahmad Desai, vice-presidente de saúde da Apple, num vídeo de anúncio.

A aprovação da FDA surgiu após um estudo clínico com 118 indivíduos com perda auditiva ligeira a moderada. Os resultados mostraram que os indivíduos que utilizaram a funcionalidade de aparelho auditivo da Apple "obtiveram um benefício semelhante ao dos indivíduos que receberam uma adaptação profissional do mesmo dispositivo".

A FDA acrescentou que "não foram observados eventos adversos relacionados com o dispositivo neste estudo".

A autorização de comercialização de hoje de um software de aparelho auditivo de venda livre num produto de áudio amplamente utilizado pelo consumidor é mais um passo que aumenta a disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade do apoio auditivo para adultos com perda auditiva leve a moderada.

Disse a Dra. Michelle Tarver, diretora do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, num comunicado.

