Trocar um pneu em segurança? O ChatGPT ensina…

Já alguma vez precisou de trocar um pneu do seu veículo? Será que o fez em segurança? Trocar um pneu não é uma tarefa difícil, mas há alguns pormenores que deve saber. O ChatGPT dá uma ajuda.

Trocar o pneu de um carro em segurança é uma ação importante e fundamental para qualquer condutor. Seguindo os passos corretos e tomando as devidas precauções, é possível trocar um pneu em segurança em tranquilidade.

Material necessário para trocar um pneu

Para trocar um pneu não precisa de muito material. Aqui fica o essencial:

Pneu sobressalente (ou pneu suplente)

Macaco

Chave de rodas

Calços (às vezes pode ser necessário para uma melhor segurança).

Em seguida...

Antes de levantar o carro use a chave de rodas para desapertar ligeiramente os parafusos do pneu furado, girando-os no sentido anti-horário. Não retire os parafusos completamente nesta fase, apenas desaperte ligeiramente.

Para posicionar o macaco, verifique no manual do carro os pontos específicos onde deve ser colocado, geralmente perto da roda danificada. Já com o carro levantado, remova completamente os parafusos e retire o pneu danificado.

Para colocar o pneu suplente, alinhe-o com os furos dos parafusos e coloque-o no eixo. Coloque os parafusos e aperte-os manualmente para fixar o pneu no lugar.

A seguir desça o carro com o macaco até o pneu tocar no chão, mas sem colocar o peso total do carro sobre ele. Use a chave de rodas para apertar os parafusos em cruz (apertando um parafuso, depois o oposto), de forma a garantir uma fixação equilibrada.

Com o carro já no chão, dê um aperto final nos parafusos para garantir que estão firmemente fixados.

Coloque o pneu furado, o macaco e a chave de rodas no porta-bagagens, garantindo que tudo está bem guardado. Não se esqueça de verificar a pressão do pneu suplente.