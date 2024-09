Análise TV Hisense Mini-LED 55U7NQ: verdadeiros momentos cinematográficos

Hoje deixamos a nossa perspetiva da utilização de uma TV muito interessante. Falamos da Hisense 55U7NQ. Esta smartTV permite ao utilizador desfrutar de uma experiência cinematográfica de excelente qualidade na sua casa.

Olhando para a oferta da marca, esta TV corresponde às melhores expectativas de uma imagem 4K UHD de 140 cm, suporte HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ, e um sistema áudio de 2.1 canais e 40 W. Será que vale a pena apostar nesta máquina?

Especificações gerais da Hisense Mini-LED 55U7NQ

Especificações Características do Painel Tipo de painel : VA

: VA Ecrã anti reflexos : N

: N Formato : 16:9

: 16:9 Tempo de resposta do painel (ms) : 6 ms

: 6 ms Tamanho do ecrã (diagonal) cm : 55 polegadas e 139 cm

: 55 polegadas e 139 cm Resolução máxima : Ultra HD 3840 × 2160

: Ultra HD 3840 × 2160 Ângulo de visibilidade : 178°

: 178° Profundidade de cores : 8 Bit + FRC

: 8 Bit + FRC Profundidade de cores TCON : 8 Bit + FRC

: 8 Bit + FRC Wide Color Gamut : Sim

: Sim Tecnologia Quantum Dot : Sim

: Sim Wide Color Gamut (DCI-PC3) : 0,9

: 0,9 Frequência Vsync : 120 Hz / 144 Hz (VRR)

: 120 Hz / 144 Hz (VRR) Contraste : 5000:1

: 5000:1 Brilho da TV (nits) (valores estimados) : 500 nit

: 500 nit Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s) : 1300 nit

: 1300 nit Retroiluminação : Mini LED

: Mini LED HDR10 : Sim

: Sim HLG : Sim

: Sim HDR10+ : Sim

: Sim Dolby Vision : Sim

: Sim Dolby Vision IQ : Sim

: Sim Imax Enhancer: Sim Peso e Dimensões Peso C/ embalagem : 20.4 kg

: 20.4 kg Peso do produto C/ Base : 15.4 kg

: 15.4 kg Peso do produto S/ Base : 13.9 kg

: 13.9 kg Peso da embalagem de cartão : 4.2 kg

: 4.2 kg Peso dos esferóvites dentro da embalagem : 0.61 kg

: 0.61 kg Peso do plástico dentro da embalagem : 0.1 kg

: 0.1 kg Embalagem (Horizontal/Vertical) : Vertical

: Vertical Dimensão da Embalagem (L x P x A) : 1387 × 145 × 888 mm

: 1387 × 145 × 888 mm Dimensão do produto C/ base (L x P x A) : 1231 × 295 × 781 mm

: 1231 × 295 × 781 mm Dimensão do produto S/ base (L x P x A) : 1231 × 79 × 717 mm

: 1231 × 79 × 717 mm Larg. da Moldura (Superior/Esq e Dta/Inferior) : 3.5/3.5/12.9 mm

: 3.5/3.5/12.9 mm Base Individual : Sim

: Sim Gestão dos cabos: Sim Melhorias de Desempenho Processador : Quad Core/MT9618

: Quad Core/MT9618 Upscaling Ultra HD : 4K upscaling

: 4K upscaling MEMC : Sim

: Sim Descodificador : HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1

: HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC(H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 Filtro 3D Digital Comb : Sim

: Sim Redução de ruído MPEG : Sim

: Sim Redução de ruído Mosquito: Sim Áudio Potência de saída do som : 2 * 10W + 20W

: 2 * 10W + 20W Tecnologia de som : Dolby MS12, DTS X

: Dolby MS12, DTS X NICAM / A2 Stereo : Sim

: Sim Equalizador de utilizador : Sim

: Sim Suporte do formato do som - Especial : WiSA Ready

: WiSA Ready AC-4 : Sim

: Sim MPEG-H: Sim Conectividade Common Interface (CI+) : Sim

: Sim HDMI1 : Compatível com HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 60Hz)

: Compatível com HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 60Hz) HDMI2 : Compatível com HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 60Hz)

: Compatível com HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 60Hz) HDMI3 : HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 144Hz)

: HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 144Hz) HDMI4 : HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 144Hz)

: HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 144Hz) USB (2.0) : 1

: 1 USB (3.0) : 1

: 1 Saída S/PDIF : 1

: 1 Entrada Áudio (L/R) : 1 (mini)

: 1 (mini) Saída Auscultadores : 1

: 1 Sintonizador RF : 2

: 2 Entrada composta (AV) : 1 (mini)

: 1 (mini) Subwoofer : 1

: 1 Ligação de Rede RJ45 : Sim

: Sim WIFI : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G e 5G)

: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G e 5G) Bluetooth : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Sensor de Luz: Sim

Design e construção

A Hisense 557UNQ apresenta um design elegante e moderno, típico das smart TVs mais recentes. Construída em alumínio, metal e plástico, possui uma moldura fina à volta do ecrã, oferecendo uma experiência de visualização mais envolvente.

A sua aparência geral é minimalista, com linhas cleans e um aspeto simples e discreto. Isto permite que se enquadre perfeitamente com várias decorações da sua sala, sejam elas modernas ou tradicionais.

Vem com um ecrã de 55 polegadas, um painel VA com resolução 4K Ultra HD 3840 × 2160 e tecnologia de retroiluminação Mini LED, com local dimming de 240 zonas que melhoram significativamente o contraste (5000:1) e os níveis de preto (0.1 nits). O brilho máximo é de até 1500 nits e inclui tecnologia Quantum Dot e Wide Color Gamut.

Conta com uma saliência plana no centro que contém o sensor de infravermelhos e os microfones. Esta tv segura-se em duas pernas metálicas que formam um trapézio por baixo do centro do ecrã, escondidas sob uma cobertura de plástico preto com textura semelhante a metal.

Na parte de trás da tv, à esquerda, estão localizadas quatro portas HDMI (duas 4K 144), uma porta USB, uma entrada para auscultadores, um conector de série de 3,5 mm para integração de cinema em casa e um conector de antena/cabo. Um pouco mais para dentro, uma segunda porta USB, uma saída de áudio ótica e uma porta Ethernet. O cabo de alimentação é ligado ao lado direito.

Comando

O comando incluído é de plástico, retangular, e tem um teclado de navegação grande, circular e cromado perto do meio, com os botões de alimentação e entrada por cima. A parte superior do comando também tem botões de serviços como Rakuten TV, YouTube, Prime Video, Netflix, VIDAA Channels, Disney+ e um atalho programável.

Os botões de volume e de canais encontram-se abaixo da navegação, juntamente com os controlos de Back, Menu e Exit.

E sabia que pode aproveitar o poder da luz ambiente com este comando? Foi concebido para se manter carregado tanto pela luz ambiente como através de um cabo USB Type-C. Este design inovador promove uma abordagem consciente do ambiente, reduzindo os resíduos eletrónicos.

Boa qualidade de imagem

A 557UNQ permite-lhe ver os seus conteúdos favoritos com detalhes incríveis: a solução Total HDR da Hisense revoluciona a forma como os filmes e séries aparecem no ecrã. Suporta a maioria dos formatos HDR existentes, incluindo Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, e proporciona imagens bastante consistentes.

Ao ver a famosa Ted Lasso, a televisão apresentou cores ricas e contrastes profundos, o que tornou a experiência cativante.

Overall, a imagem é boa e brilhante, embora alguns planos de alto contraste mostrem detalhes de sombra ligeiramente turvos - os contornos de um jogador contra um pôr do sol são ligeiramente visíveis, enquanto o contorno das árvores é demasiado notório em alguns ângulos.

Áudio da Mini-LED 55U7NQ

Tendo em conta o preço, não esperávamos que o desempenho de áudio fosse tão bom, mas a Hisense é conhecida por realçar a importância de um som de qualidade nas suas máquinas, como testemunham as colunas laterais desta U7NQ. Apesar de não ser tão impressionante, continua a ter um bom som graças ao seu sistema de colunas de 40 W.

O sistema de som desta tv oferece uma potência de 2 x 10W + 20W, suportado por tecnologias de áudio como Dolby MS12 e DTS X, e inclui áudio especial WiSA SoundSend, AC-4 e MPEG-H.

Isto significa que o áudio é verdadeiramente nítido e forte quando necessário. Podíamos recomendar algumas das melhores colunas para acompanhar a televisão, mas duvidamos que precise de uma se estiver a viver num espaço não muito grande.

Interface de utilizador e aplicações

Um dos poucos pontos negativos desta tv é o seu sistema operativo, o VIDAA (neste caso, o U7.6). Apesar de ter uma interface bastante simples e com múltiplas funcionalidades disponíveis, o sistema da TV ainda não é uma opção poderosa face à concorrência.

Este oferece acesso aos principais serviços de streaming, como Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, mas a variedade de aplicações é menor em comparação com SOs como Android TV, que tem uma loja de apps muito mais ampla. Várias aplicações de nicho e menos populares não estão disponíveis, como a Twitch.

Além disso, e embora a Hisense tenha melhorado o VIDAA com o tempo, comparado com Android TV, tem uma integração menos fluida com dispositivos e ecossistemas externos, como smart speakers e hubs de automação, o que pode ser um inconveniente para quem usa muitos dispositivos inteligentes.

E a sua performance no Gaming?

Com suporte para ALLM e VRR incorporado num painel de 144 Hz, a U7NQ consegue trazer algum poder ao seu potencial de jogo. Dispõe de FreeSync para uma melhor atenuação do efeito de "screen tearing", e uma barra de jogos simplificada torna as alterações das definições no local fáceis.

Também é muito reativa: conta com um atraso de entrada de 6 ms. Isto é realmente um aspeto positivo, embora não possa atingir a latência de menos de um milissegundo de TVs OLED muito mais caras.

Ainda assim, está bem abaixo do limite de 10 ms que costuma ser utilizado para considerar uma televisão boa para jogos.

Veredicto

A Hisense 55U7NQ é uma smart TV que oferece um excelente equilíbrio entre qualidade de imagem e funcionalidades avançadas a um preço acessível, tornando-se uma opção atraente para quem procura uma experiência de cinema em casa sem gastar uma fortuna.

O seu painel Mini-LED com tecnologia Quantum Dot e suporte para HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ garante imagens de alta qualidade, com bons níveis de brilho e contraste. O desempenho de áudio é decente, especialmente com o suporte para Dolby MS12 e DTS X, embora possa beneficiar de um sistema de som externo para quem procura uma experiência auditiva mais imersiva.

Só carece de um fator: o sistema operativo VIDAA. Este oferece simplicidade e facilidade de uso, mas ainda fica atrás de outras opções como o Android TV, especialmente em termos de diversidade de aplicações.

PRÓS CONTRAS Cor e brilho da imagem Falta de ecrã anti reflexos Boa performance para gaming Sistema Operativo Preço

Hisense Mini-LED 55U7NQ

