SPIN: já há mais de 220 mil utilizadores ativos! Já usa?

Disponível desde 24 de junho, o SPIN permite que os utilizadores de serviços de pagamento façam transferências a crédito e imediatas por via do número de telemóvel (se for um particular) ou do NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN. Já usa?

O SPIN é um serviço que foi lançado pelo Banco de Portugal, que permite aos utilizadores de serviços de pagamento iniciarem transferências a crédito e transferências imediatas introduzindo o número de telemóvel do destinatário, se o este for um particular, ou o número de identificação de pessoa coletiva (NIPC), se o destinatário for uma empresa.

Para iniciar transferências através do SPIN, o utilizador (ordenante) tem apenas de aceder a um dos canais do seu prestador de serviços de pagamento — homebanking,app ou balcão — e indicar o número de telemóvel ou o NIPC do beneficiário. Não é necessário efetuar nenhuma adesão nem instalar uma app adicional, já que esta funcionalidade está automaticamente acessível nos diferentes canais dos prestadores de serviços de pagamento.

Para receber fundos através do SPIN, o utilizador (destinatário) terá de associar previamente o seu número de telemóvel ou NIPC ao número (IBAN) da conta de pagamento na qual pretende receber os fundos. Esta associação pode ser realizada nos canais (homebanking ouapp) do prestador de serviços de pagamento em que se encontra domiciliada a respetiva conta de pagamento. O utilizador poderá, sempre que entender pertinente, alterar a conta associada ao identificador SPIN.

As transferências realizadas com recurso ao SPIN não têm custos adicionais, apenas o custo da operação subjacente.

Segundo o Banco de Portugal, o SPIN conta já com mais de 220 mil utilizadores ativos e foi usado para iniciar mais de quatro milhões de operações de pagamento desde 24 de junho de 2024 (data do seu lançamento).