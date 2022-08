E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, do novo robô humanoide CyberOne, analisámos o smartphone Doogee S61 Pro, e muito mais.

Para quê trazer consigo dispositivos de armazenamento de energia se o próprio ser humano pode gerar eletricidade constante que serve para carregar os aparelhos? Sim, isto ainda está no limbo da imaginação e de um futuro incrível. Contudo, hoje já se consegue extrair eletricidade a partir do suor. Há uma nova biopelícula que consegue extrair do suor energia limpa.

Quando estas inovações passarem do papel, do laboratório, para o dia a dia, cada pessoa será a sua própria fonte de eletricidade. Incrível, verdade?

Os robôs já substituem os seres humanos em muitas atividades mais mecânicas e metódicas, e não só. Se isso já preocupa alguns céticos, agora, sabemos que um grupo de investigadores tentou ensinar uma máquina a seguir os manuais de instruções de montagem de legos.

Caso precise de ajuda para se entreter, está a nascer a solução.

A Intel já percebeu que apostar no segmento das placas gráficas faz todo o sentido nos dias em correm. A pandemia da COVID-19 levou a uma escassez acentuada destes chips, o que destacou a enorme procura que existe neste mercado.

Desta forma, a fabricante já apresentou alguns modelos da sua linha de gráficas Intel Arc e, mais recentemente, revelou ao mundo a nova gama dos modelos Arc Pro, destinados ao setor profissional.

A Xioami é atualmente uma marca de referência em vários segmentos do mercado. Na área da mobilidade, a empresa tem soluções muito interessantes e exemplo disso são as novas Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Xiaomi Electric Scooter 3 Lite.

Estes dois modelos de Scooter estão agora disponíveis em Portugal. Conheçam as especificações e preço.

A criatividade pode levar a projetos incríveis e os pequenos negócios podem partir deles. Numa altura em que qualquer rendimento extra é bem-vindo, deixamos como sugestão uma máquina a laser que permite fazer gravação e corte de vários materiais.

A XTool D1 PRO é uma opção de topo que surpreende pelos resultados.

A aposta da Samsung nos dobráveis é um contraciclo ao mercado convencional. Mas a marca não desarma e lança agora os novos Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

O Pplware já teve acesso estes smartphones e agora mostra-lhe tudo.

No mundo inteiro, milhões de pessoas vivem com o diagnóstico de cancro. A investigação constante, numa área de intervenção tão importante como o cancro é, inquestionavelmente, necessária.

Um grupo de investigadores italianos dizem ter descoberto vacina contra o cancro.

A Xiaomi sempre foi uma marca que gosta de inovar e de apostar em novas áreas, ainda que muitas vezes não traga todas as suas propostas para o mercado global. Ainda assim, mostra tecnologia própria que é o futuro da marca.

Na apresentação que decorreu ontem, a Xiaomi mostrou algo completamente diferente que revela como poderá ser o seu futuro. O CyberOne é o seu robô humanoide, que dizem conseguir sentir emoções.

A Bezior acaba de apresentar uma nova bicicleta de montanha hibrida, ou seja pode ser movida com ajuda de uma bateria ou simplesmente com a força de pernas. A E-Bike Bezior X Plus é um modelo robusto, com rodas de 26 x 4 polegadas, estrutura em liga de alumínio e dobrável.

A bicicleta promete até 130 km de autonomia e atinge uma velocidade máxima de 25 km/h, mas há mais.

A Cubot acaba de lançar o seu terceiro smartphone robusto no segmento "mini", o Cubot KingKong Mini2 Pro, uma versão melhorada do KingKong Mini2.

Se procura um smartphone barato que ocupe pouco espaço no bolso e que, ao mesmo tempo, seja suficientemente robusto para situações de maior exigência, o novo Cubot KingKong Mini2 Pro poderá ser a solução. Saiba tudo.

Ter um smartphone robusto é uma necessidade para muitas pessoas com empregos mais sujos ou em condições mais propícias a acidentes, ou então para os mais aventureiros ou distraídos. A Doogee é uma das fabricantes que se destaca neste segmento e hoje trazemos a análise ao Doogee S61 Pro.

Além de todas as especificações que o transformam num rugged phone, existe também uma preocupação do fabricante em oferecer um smartphone com design que acaba por ser comutável e distinto da concorrência.

Enquanto as linhas da próxima geração, quer de processadores quer de placas gráficas, ainda não chegam efetivamente ao mercado, continuam a chegar várias informações 'pela porta do cavalo', mas que já nos elucidam um pouco melhor sobre o que podemos esperar dos equipamentos.

Assim sendo, as recentes informações colocam o desempenho do próximo processador Intel Core i9-13900K, da linha Raptor Lake, sendo 68% superior ao atual melhor CPU para jogos da AMD, o modelo 5800X3D.

A IBM não é uma empresa que esteja sempre na ribalta e, apesar de ser poderosa e inovadora, ouvimos notícias sobre ela de longe a longe. Mas normalmente essas mesmas notícias são importantes para o mundo tecnológico.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a empresa norte-americana está a preparar o seu primeiro supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits. Esta máquina está prevista para chegar no ano de 2025.