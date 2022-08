Análise: Doogee S61 Pro, um smartphone robusto onde o design também é valorizado

Ter um smartphone robusto é uma necessidade para muitas pessoas com empregos mais sujos ou em condições mais propícias a acidentes, ou então para os mais aventureiros ou distraídos. A Doogee é uma das fabricantes que se destaca neste segmento e hoje trazemos a análise ao Doogee S61 Pro.

Além de todas as especificações que o transformam num rugged phone, existe também uma preocupação do fabricante em oferecer um smartphone com design que acaba por ser comutável e distinto da concorrência.

Especificações Gerais do Doogee S61 Pro

O Doogee S61 Pro, enquadrado no segmento dos rugged phones, acabou de chegar ao mercado. Traz um processador MediaTek Helio G35, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A bateria tem uma capacidade de 5180 mAh e tem carregamento de 10 W com fios.

O seu ecrã tem 6,0" e resolução HD+, com uma moldura generosa à volta. Neste caso, a câmara e o altifalante estão posicionados acima do ecrã.

A câmara frontal é de 16 MP com abertura f/2.0. O módulo de câmaras posicionado na traseira tem uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece NFC e sensor de impressões digitais na lateral. O smartphone não é uma peça leve, tendo um peso de 266 g e uma dimensão de 167 x 81,4 x 14,6 mm.

Construção e Design

O Doogee S61 Pro é um smartphone robusto e daí as suas dimensões. A estrutura combina a borracha com o plástico e com o metal.

As laterais são revestidas num material emborrachado que chega até à traseira, pelo menos até à capa que pode ser substituída. Sim, apesar de estarmos perante um smartphone robusto, com todas as certificações associadas, este smartphone permite remover parte da tampa traseira.

Neste casos recebemos o modelo com tampa transparente que deixa vislumbrar alguns pormenores do seu interior. Esta capa pode ser substituída por outros estilos, como imitação de madeira escura, fibra de carbono ou preto fosco.

Na caixa vem um acessório que ajuda na remoção da capa e em toda a volta existe uma cola que garante a sua fixação, bem como impossibilita a entrada de água.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nano SIM e um microSD, sem ter que se abdicar de nenhum dos cartões. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso a ações rápidas. Na outra lateral direita existe o botão de volume, power e o sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C, devidamente protegida. Em cima está a entrada de áudio de 3,5mm, também com a respetiva proteção.

Finalmente, na traseira, além da parte de destaque das capas que podem ser alteradas, a posição das câmaras também é muito interessante, com os sensores ao centro, num módulo relativamente grande e a câmara secundária está rodeada de LEDs, que poderão funcionar como lanterna mais potente comparando com os smartphones tradicionais, como flash para fotos, e ainda em caso de alertas em que seja necessário emitir sinais luminosos como pedido de socorro.

O ecrã do Doogee S61 Pro

O ecrã do Doogee S61 Pro está ao nível daquilo que é esperado para a gama. A resolução é HD+, mas, ainda assim, há uma boa definição de contornos e a utilização em ambientes com incidência de luz solar direta não fica prejudicada.

O desempenho do Doogee S61 Pro

O Doogee S61 Pro vem equipado com um processador MediaTek Helio G35, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e traz o Android na versão 12.

A interface é personalizada pela Doogee, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido dos sensores e da sua robustez, não traz muitas aplicações extra além das da Google.

Destaque para o espaço para crianças, onde podem ser definidas aplicações e tempos de utilização, e a Zona de jogos. Há ainda o Inicializador prático que oferece uma interface de simples utilização, com menus de acesso grandes a apps essenciais, como contactos, chamadas, mensagens ou câmaras.

O smartphone tem um desempenho que responde às exigências nesta gama de rugged phones. É fluido na maioria das tarefas, no entanto, é notória alguma lentidão na troca de apps, principalmente nas mais exigentes.

As câmaras

As câmaras correspondem às expectativas face à gama onde se inserem. Estamos a falar de uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP.

É esta segunda que permite captar imagens no escuro total, podendo ser útil para os exploradores da natureza ou em trabalhos específicos, onde a captação de imagens em condições luminosas mais fracas poderá ser essencial.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto, Vídeo, Visão noturna, Retrato, HD, Modo Noturno, Foto Dinâmica, modo profissional, Panorama, câmara lenta, Tempo decorrido e Digitalização Inteligente.

Eis alguns exemplos:

Veredicto

A robustez do Doogee S61 Pro é comprovada pelos certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Esta é assim uma máquina que passou nos testes de resistência a imersão na água, jatos de água, variações de temperatura extremas, quedas, poeiras... e mais alguns testes associados.

A autonomia de 3 dias com uma utilização moderada é garantida, com base nos testes feitos no Pplware. Mas poderá ser mais elevada caso não seja dado muito uso a recursos mais exigentes como é o caso da câmara, GPS ou jogos.

A comutação de capas traseiras traz a este smartphone robusto um fator de destaque visto que os pormenores de design tendem a ficar esquecidos neste tipo de produtos.

A captação de fotos não se destaca da demais concorrência, mas ainda assim são conseguidos resultados relativamente bons em diferentes ambientes.

O rugged phone Doogee S61 Pro está disponível por 173€ (IVA incluído) na versão normal, e a partir de 205€ (IVA incluído) na versão Pro, com diferentes packs de capas. Está disponível nas lojas oficiais do AliExpress e DoogeeMall.

Doogee S61 Pro