Samsung volta a apostar na saúde com os novos Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro

A Samsung reservou o dia de hoje para dar a conhecer vários produtos de todo o universo mobile. Os smartphones dobráveis são as estrelas do evento, mas também foram apresentados os novos smartwatches Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, além de uns novos earbuds.

Venha conhecer melhor estes novos dispositivos Galaxy.

A Samsung apresentou hoje os novos relógios inteligentes Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro com o objetivo de "moldar os hábitos de saúde e bem-estar dos utilizadores com perceções intuitivas, características avançadas e novas funcionalidades".

Estamos empenhados em ajudar os nossos utilizadores da linha Galaxy Watch nas suas rotinas diárias, dotando-os das ferramentas, dados e recursos necessários para compreenderem melhor a sua saúde e o seu bem-estar no geral. Com o inovador Sensor BioActive da Samsung, estamos a capacitar os utilizadores com a informação mais completa sobre a sua saúde.

Disse TM Roh, President and Head of Mobile Experience Business da Samsung Electronics.

Novo sistema de sensores

Os novos relógios vêm equipados com um sistema de sensores melhorado, para responder ao compromisso da marca de fornecer uma aprofundada monitorização e dados fisiológicos, oferecendo aos utilizadores a informação de que necessitam para os ajudar ao longo da sua viagem de saúde e bem-estar.

Assim, o Galaxy Watch5 está equipado com o exclusivo Sensor BioActive da Samsung que impulsiona a próxima era da monitorização digital da saúde. Apresentado pela primeira vez na série Galaxy Watch4, o Sensor BioActive integra num único chip três poderosos sensores de saúde: Frequência Cardíaca Ótica, Eletrocardiograma (ECG) e Análise de Impedância Bioelétrica.

Estes sensores servem para fornecer leituras extensivas que incluem frequências cardíacas, níveis de oxigénio no sangue, e até níveis de stress. Além disso, os utilizadores podem obter uma compreensão mais profunda da sua saúde cardíaca através da monitorização da pressão arterial e ECG, diretamente do pulso.

Com uma maior área de superfície e contacto mais direto com o pulso, o Galaxy Watch5 rastreia agora as métricas de saúde com uma precisão ainda maior. Além disso, o poderoso Sensor BioActive 3 em 1 funciona em combinação com os outros sensores da série Galaxy Watch5, incluindo o sensor de temperatura, recentemente introduzido, para proporcionar aos utilizadores uma compreensão profunda do seu bem-estar.

O sensor de temperatura utiliza tecnologia infravermelhos para leituras mais precisas, mesmo que a temperatura do ambiente envolvente seja alterada. Isto abre novas possibilidades aos diferentes softwares de monitorização de saúde de oferecerem novas opções de análise e registo do bem-estar dos utilizadores.

Os Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, a saúde e bem-estar

O Galaxy Watch5 oferece uma experiência abrangente que vai desde as atividades de fitness até ao processo de pós-treino, descanso e recuperação.

A ferramenta de medição da Composição Corporal proporciona uma visão completa da saúde geral do utilizador, proporcionando-lhe uma abordagem personalizada para estabelecer objetivos, guiá-lo através de treinos personalizados e acompanhar o progresso. E quando é hora de descansar, a série Galaxy Watch5 habilita os utilizadores com dados de recuperação, incluindo o ritmo cardíaco após um treino intenso e recomendações personalizadas sobre o consumo de água com base na perda de suor.

Uma boa noite de descanso é fundamental para o bem-estar geral, e é por isso que a Samsung está a ajudar os utilizadores a ter uma melhor noite de sono.

Compreender os padrões de sono através de Sleep Scores que monitorizam as fases do sono, juntamente com a deteção de roncos e níveis de oxigénio no sangue. Alcançar hábitos de sono melhorados é possível com o Sleep Coaching10, um programa personalizado que dá orientações durante um mês.

Através da integração do SmartThings, o Galaxy Watch5 fixa automaticamente as luzes ligadas, unidades de ar condicionado, e televisores em configurações pré-determinadas que criam o ambiente de sono ideal. Os utilizadores podem dormir descansados sabendo que a deteção melhorada de quedas assegura que um contacto de emergência seja notificado se cair em casa ou na rua.

Autonomia e mais algumas particularidades

Em relação à duração da bateria, o Galaxy Watch5 vem equipado com uma bateria 13% maior que a versão anterior, além disso, para oito horas de rastreio do sono são necessários apenas oito minutos de carga, devido a um sistema de carregamento 30% mais rápido do que o Galaxy Watch4.

Ao nível da resistência, o Galaxy Watch5 assegura também mais durabilidade com o seu ecrã feito de cristal de safira, que oferece uma superfície exterior 60% mais dura face à versão anterior.

As músicas favoritas podem ser escolhidas por voz no Spotify através do Google Assistant. Em breve, será possível encontrar qualquer caminho utilizando o Google Maps a partir do pulso sem uma ligação ao smartphone.

Os amantes de música e áudio poderão desfrutar de atualizações que incluem novas aplicações como SoundCloud e Deezer. Além disso, o One UI Watch4.5 oferece uma experiência de digitação mais completa, uma forma mais fácil de fazer chamadas, e uma série de novas funcionalidades de acessibilidade que tornam o Galaxy Watch ainda mais intuitivo.

O que distingue o Samsung Galaxy Watch5 Pro

Criado para aqueles que amam as atividades ao ar livre, o Galaxy Watch5 Pro é a mais recente novidade adicionada ao portefólio do Galaxy Watch.

Das caminhadas ao ciclismo, o Watch5 Pro está pronto para o desafio graças à sua qualidade de construção reforçada. Para além do ecrã em cristal de safira, ainda mais resistente, prevenindo o seu desgaste, conta ainda com uma armação de titânio que é cinco vezes mais durável e protege o ecrã com um design ligeiramente saliente do rebordo.

O Galaxy Watch5 Pro também vem com a novíssima D-Buckle Sport Band, que oferece grande durabilidade com um ajuste elegante.

Construído para ser resistente, e pensado para durar, o Galaxy Watch5 Pro tem a maior bateria de um Galaxy Watch (60% maior que o Galaxy Watch4), que é a chave para durar mais tempo enquanto se conquista uma nova rota. A Samsung convida os utilizadores a tirarem partido do GPX, que está disponível pela primeira vez num Galaxy Watch.

É possível fazer uma caminhada, gravá-la e partilhá-la com outros amantes de trilhos na aplicação Samsung Health com o Route Workout.

Também pode descarregar percursos pedestres e de bicicleta à medida que treina para a próxima corrida. Ao caminhar ou andar de bicicleta, mantenha o olhar no caminho, e não no mapa com direções intuitivas Turn-by-turn. No regresso a casa, o Galaxy Watch5 Pro apresenta a funcionalidade Track Back que dá indicações ao utilizador sobre o caminho por onde veio.

As especificações dos Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro

Especificações Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro24 25

Galaxy Watch5 Galaxy Watch5 Pro Material e Cor Caixa em alumínio com banda desportiva - 44mm: Grafite, Safira, Prata - 40mm: Grafite, Rosa Dourado, Prata Caixa de titânio com D-Buckle Sport Band - Titânio Preto e Titânio Cinzento Dimensões e Peso - 44mm: 43.3 x 44.4 x 9.8 mm, 33.5g - 40mm: 39.3 x 40.4 x 9.8 mm, 28.7g 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g Ecrã Sapphire Crystal - 44mm: 1.4" (34.6mm) 450x450 Super AMOLED, Full Color Always On Display - 40mm: 1.2" (30.4mm) 396x396 Super AMOLED, Full Color Always On Display Sapphire Crystal - 1.4" (34.6mm) 450x450 Super AMOLED, Full Color Always On Display Processador Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz Memória 1.5GB RAM + 16GB internal storage Bateria - 44mm: 410mAh - 40mm: 284mAh 590mAh Carregamento Carregamento Rápido (WPC- baseado num carregamento wireless) OS Usar OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) UI One UI Watch4.5 Sensores Sensor BioActive Samsung (Frequência cardíaca ótica + Sinal cardíaco elétrico + Análise de Impedância Bioelétrica), Sensor de Temperatura, Acelerómetro, Barómetro, Sensor Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz Conetividade LTE 30 , Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilidade 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilidade Android 8.0 ou superior e mais de 1.5GB de RAM

Preços e disponibilidade

O Galaxy Watch5 e o Galaxy Watch5 Pro estão disponíveis para pré-compra em Portugal a partir de 10 de agosto, com disponibilidade nas lojas a partir de 26 de agosto.

O Galaxy Watch5 tem um preço de venda recomendado ao público a partir de 299€ na versão Bluetooth e 349€ na versão LTE.

O Galaxy Watch5 Pro estará disponível em titânio preto e titânio cinzento, com um ecrã de 45mm, a partir de 469€ para a versão Bluetooth e 519€ para a versão LTE.

E ainda... Os earbuds Galaxy Buds2 Pro

A juntar-se à série Galaxy Z de smartphones e aos novos relógios estão os Galaxy Buds2 Pro - os novos earbuds topo de gama da Samsung, com um novo design mais compacto e uma conectividade melhorada. Vêm com qualidade de áudio Hi-Fi superior de 24bits, que oferece uma gama dinâmica e uma resolução mais cristalina.

Com o novo codec sem interrupções da Samsung (SSC HiFi), é possível transferir música de qualidade sem pausa, e o novo altifalante coaxial de 2 vias torna esses sons mais ricos do que nunca. O novo design compacto e ergonómico é 15% mais pequeno, com um ajuste seguro que é concebido para evitar a deslocação, tornando-o o companheiro perfeito para a sua atividade física.

Receba chamadas em movimento com o potente ANC para eliminar o ruído exterior. Os novos Galaxy Buds2 Pro permitem aos utilizadores desligarem-se do seu próprio mundo e simultaneamente permanecerem ligados à sua vida. Os Buds2 Pro apresentam agora o Auto Switch para proporcionar uma transição sem esforço do seu programa de TV favorito para receber uma chamada dos seus entes queridos.

E se por acaso não colocar os seus Buds2 Pro no seu SmartThings Find, a sua localização é agora rápida e fácil, quer estejam ou não dentro da caixa. O preço de venda recomendado ao público (PVP) será de 239€.