Os smartphones dobráveis têm conquistado o seu espaço e as marcas como a OPPO parece agora querer apostar nesta nova área do mercado. As propostas existem, mas estão limitadas apenas ao mercado chinês, ainda como prova de conceito.

Este cenário poderá em breve ser alterado e as propostas aumentadas, com novas filosofias. É esta a ideia que agora está a ser transmitida, preparando-se a OPPO para mostrar novidades importantes para os que vêm os smartphones dobráveis como sendo o futuro.

Apesar de não ser totalmente visível para todos, a OPPO tem já experiência no que toca aos smartphones dobráveis. A marca tem já uma proposta no mercado, e que foi bem recebida por todos os que tiveram acesso a experimentar esta novidade. Esta ficou limitada ao mercado chinês, apesar de ter sido vista no mercado global, ainda que como prova de conceito.

Em breve este cenário poderá mudar, pelo menos segundo informações que estão agora a ser reveladas. A OPPO deverá er em breve duas novas propostas, mas agora abertas a todos os mercados onde tem presença e com a ideia de serem smartphones acessíveis a todos.

Not bringing the MIX Fold 2 to Global markets is a missed opportunity at Xiaomi's part.



But there is 1 brand that will challenge the Galaxy Fold 4 and even the Flip 4 later this year.



That is OPPO, two of their foldables are being planned for the global markets...