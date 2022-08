A Microsoft tem estado a dar ao Windows 11 muitas novidades e melhorias. Muitas delas eram pedidas há já muitos anos e pretendem melhorar esta sistema em vários aspetos, em especial na usabilidade e na simplicidade de configuração.

Uma das que já vimos chegar foram os separadores ao Explorador de Ficheiros. Esta é uma melhoria que todos queriam ver e que agora está no programa Insiders. Estava limitado, mas finalmente chega a todos os utilizadores.

Não é segredo para ninguém que a Microsoft quer mudar completamente a cara do Windows 11. Este sistema apresentou desde o primeiro momento alterações importantes face à versão anterior, mas com o tempo tem-se destacado ainda mais.

Uma das mudanças que mais era pedida era a chegada de separadores ao Explorador de Ficheiros. A Microsoft tem apostado nesta forma de usar as interfaces e este será um local privilegiado e que mais interesse parece mostrar aos utilizadores deste sistema operativo.

Depois de algumas experiências menos bem conseguidas no Windows 10, com os Sets, a Microsoft parece ter colocado este projeto em pausa. A verdade é que voltou agora, como já vos demos a conhecer há alguns meses, ainda que de forma limitada e ainda sem qualquer informação.

Agora, depois de algum tempo, os separadores do Explorador de Ficheiros foram alargados aos restantes utilizadores. Por agora está apenas acessível a quem usa das buils do programa Insiders, mas esta é a certeza de que esta novidade será incorporada na numa das próximas versões.

Tal como revelámos antes, os separadores do Explorador de Ficheiros do Windows 11 será igual ao que temos já noutras aplicações como o Edge. Será possível ter várias instâncias abertas e que funcionam entre si, recebendo ficheiros entre janelas. Será também possível organizar facilmente estes separadores.

Quem está no programa Insiders tem na última build esta novidade. Ao instalar esta nova versão estes separadores passam a estar acessíveis no Explorador de Ficheiros, prontos para ser explorados de imediato e com tudo o que está já disponível.