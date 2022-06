Uma das últimas novidades do Windows 11 foi a chegada dos separadores ao Explorador de Ficheiros. Esta era esperada há já muito tempo e está agora finalmente em testes, ainda que limitados e apenas acessível a alguns.

Algo que não se esperava era que os separadores trouxessem uma melhoria ao Windows 11. Esta novidade acabou por tornar o sistema da Microsoft melhor e com consumos de recursos que se reduziram de forma visível.

Os novos separadores do Explorador de Ficheiros

Há muito que se esperava que a Microsoft trouxesse de volta os separadores ao Explorador de Ficheiros do Windows 11. A gigante do software já tinha feito testes com esta novidade, mas acabou por não a desenvolver e disponibilizar de forma total e completamente aberta.

Esse momento aconteceu agora, numa das últimas builds do programa Insiders da Microsoft, mas está ainda limitada a um lote de utilizadores. É possível ter esta novidade por quem está neste programa, usando uma simples ferramenta, como já mostrámos antes.

O Windows 11 consome agora menos RAM

O que agora foi descoberto é que os separadores do Explorador de Ficheiros conseguem melhorar os consumos de recursos do Windows 11. Testes realizados revelaram que cada novo separador adiciona consumos de apenas alguns megabytes de RAM, acumulando-se apenas num máximo de 1MB.

Até agora, e como ainda pode ser visto, apenas com recurso a várias janelas do Explorador de Ficheiros era possível ter esta funcionalidade no Windows 11 e noutras versões. Isso refletia-se depois em consumos muitos mais elevados de RAM, algo que poderia levar a valores muito altos.

Microsoft vai trazer esta novidade a todos

Não se sabe ainda a razão para esta mudança, mas deverá estar associada à utilização do Explorador de Ficheiros e de apenas lançar novas partes deste com os separadores. Assim, o consumo maior está neste elemento principal, sendo os restantes muito mais leves e com consumos muito menores.

Espera-se que a Microsoft lance esta novidade no final do ano, com a atualização 22H2 do Windows 11. Até lá a Microsoft deverá otimizar ainda mais estes elementos e melhorar o que oferece com os separadores do Explorador de Ficheiros.