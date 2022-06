A Google não para de criar novidades para o Chrome e de tentar tornar este browser ainda melhor. O seu ritmo de lançamento de novas versões está bem estabelecido e a cada 4 semanas surgem novas versões.

É assim que surge agora o Chrome 103, que a gigante das pesquisas garante ser muito mais rápido que a versão anterior. As novidades estão aí e este é certamente um browser que vai querer instalar e usar no dia a dia.

Um browser ainda mais rápido

Há algum tempo que a Google parece ter focados os seus esforços em tornar o Chrome ainda mais rápido. Este é o browser mais usado na Internet e por isso deve ter capacidades que o mantenham neste lugar de topo, apesar de uma concorrência cada vez mais forte e com mais argumentos.

O Chrome 103 surge assim com melhorias nesta área, com a Google a garantir que as novas tecnologias presentes conseguem dar a este browser uma maior velocidade a navegar na Internet. A primeira razão é a utilização de um novo mecanismo de pré-renderização de páginas.

Chrome 103 tem novas ferramentas

O Chrome agora é compatível com o código de resposta HTTP 103 Early Hints para navegação. Este é descrito como uma forma de otimizar os principais elementos vitais da Web e o código de pré-carregamento de interação com a web do lado do cliente é descrito pelo Google como o preferido pelos programadores.

Além desta novidade, o Chrome 103 passa a ter suporte para o formato de arquivo de imagens AVIF. Este é considerado muito mais eficiente do que o JPEG e a Google quer que seja disseminada a sua utilização. Com a chegada a este browser, a sua adoção será muito mais rápida.

Google quer melhorar a Internet

Por fim, o Chrome 103 traz uma nova API que permite às apps web o acesso a dados de tabela armazenados em fontes locais. Isso permitirá que as fontes sejam renderizadas nas suas apps para exibir conteúdo sem ter que fazer upload de fontes para o servidor.

O novo Chrome 103 já está disponível para atualização, bastando procurar esta versão no browser da Google. Com todas estas novidades, esta proposta está ainda mais rápida e vai permitir navegar na Internet de forma mais fluida e sem qualquer limite.