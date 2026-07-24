Google matou as passwords! Já pode autenticar na sua conta com um vídeo

O fim das passwords estava declarado. A Microsoft já trabalhava neste sentido e agora é a Google que dá mais um passo importante. A sua novidade é que passa a ser necessário apenas um vídeo do utilizador para acesder à sua conta da Google, com toda a segurança.

Google matou as passwords com segurança!

A Google deu mais um passo significativo para erradicar a dependência das palavras-passe tradicionais. A gigante das pesquisas passou a permitir que os utilizadores acedam e recuperem as suas contas através de um simples vídeo selfie. Esta novidade integra a estratégia de simplificação do processo de autenticação, garantindo maior comodidade sem comprometer a proteção dos dados pessoais.

As palavras-passe continuam a ser um dos pontos mais vulneráveis na segurança digital. Códigos fracos, reutilização de credenciais e ataques de phishing colocam diariamente milhões de utilizadores em risco. Consciente deste problema, a Google tem investido fortemente em métodos alternativos e mais robustos de acesso. A introdução da verificação por vídeo surge como uma evolução direta das passkeys.

O objetivo principal passa por eliminar a necessidade de memorizar sequências complexas de carateres, reduzindo drasticamente as barreiras de entrada nos serviços do ecossistema Google. O processo foi desenhado para ser rápido, prático e intuitivo. Ao tentar iniciar sessão num novo dispositivo ou durante processos críticos de verificação de identidade, o sistema pode solicitar uma breve gravação facial.

Autenticar na conta com apenas um vídeo

A tecnologia integrada analisa os movimentos do rosto em tempo real para confirmar a presença física da pessoa. Esta validação biométrica em tempo real assegura que quem está à frente da câmara é efetivamente o legítimo proprietário da conta, travando tentativas de fraude baseadas em fotografias estáticas, máscaras ou vídeos pré-gravados. A privacidade mantém-se no centro desta atualização.

A Google garante que a informação biométrica captada durante a gravação é processada com elevados padrões de segurança e encriptação. Os dados visuais servem exclusivamente para validar a identidade no momento da autenticação.

Com esta inovação, a gigante tecnológica reforça a liderança na transição global para um futuro digital sem palavras-passe. A funcionalidade está a ser disponibilizada gradualmente, prometendo tornar o acesso diário às contas mais simples e imune às ameaças mais comuns da internet.