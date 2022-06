A Samsung é uma das fabricantes de sensores fotográficos que já tem oferta acima dos 100 MP, mas a Sony, que é a sua grande concorrente nesta área, parece que só agora está a trabalhar nisso.

As informações recentemente reveladas indicam que o primeiro sensor fotográfico de 100 MP para dispositivos móveis está agora a ser desenvolvido.

Sony terá o seu primeiro sensor com 100 MP para smartphones

A Sony ainda não lançou nenhum sensor com mais de 100 megapíxeis projetado para smartphones. No entanto, segundo o leaker Digital Chat Station, o primeiro está já a ser desenvolvido. Além disso, ao contrário do que é habitual, esta proposta deverá ser direcionada aos modelos de gama média/alta.

O sensor deverá fazer parte da série Sony IMX8 lançada recentemente, como o modelo IMX800, um sensor de 54MP 1/1,49” que foi usado na série Honor 70.

O leaker não avança com detalhes sobre o sensor de 100MP, no entanto, refere também que a série IMX9 também já está em desenvolvimento. Mais acrescenta, que estes deverão ser capazes de competir diretamente com as propostas mais populares da Samsung.

De relembrar que a Samsung está a promover o seu sensor HP1 de 200 MP que deverá surgir eventualmente no Motorola Edge 30 Ultra e no Galaxy S23 Ultra, este último que só será lançado em 2023. Além disso, o GN2 que está a ser desenvolvido deverá ser um dos maiores do segmento com 1/1.12".

Ainda assim, a Sony não fica atrás. O seu Sony Xperia Pro-I está equipado com uma câmara com sensor de 1,0" que já foi utilizado uma popular câmara fotográfica compacta, a RX100 VII.