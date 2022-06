Microsoft estará a bloquear novos downloads do Windows na Rússia

Já vamos com vários meses de duração da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas parece que não há um final à vista deste indesejado conflito. Como tal, os países tentam dar o seu apoio ao povo ucraniano de várias formas, entre elas a aplicação de sanções e bloqueios a vários níveis.

Nesse sentido, as últimas informações indicam que a Microsoft também está a bloquear os novos downloads do sistema operativo Windows no país de Vladimir Putin.

Downloads do Windows bloqueados na Rússia

A Microsoft, à semelhança de outras empresas do setor tecnológico, já mostrou a sua posição contra a guerra que a Rússia iniciou na Ucrânia. No início de março, a empresa de Redmond anunciou ter parado as vendas de produtos e serviços no país euroasiático. Já em abril soubemos que a marca bloqueou ciberataques da Rússia contra a Ucrânia.

Mais recentemente, as últimas informações indicam que a Microsoft estará a bloquear o acesso dos cidadãos russos aos downloads do Windows ou a outro qualquer software que detenha. Ou seja, quem resida no país e tente transferir as ferramentas de instalação do Windows 10 ou do Windows 11 através dos meios oficiais, depara-se com uma mensagem de erro.

De acordo com o site Bleeping Computer, parece que o problemas acontecem mesmo apenas na Rússia. Foi ainda usada uma VPN configurada com um endereço IP referente ao país de Putin, e o processo confirmou a mensagem de erro obtida.

Para além do Windows, alguns utilizadores também se queixaram de que o mesmo aconteceu quando tentaram fazer o downloads de ficheiros completos ISO dos sistemas da Microsoft. Ao tentarem, surge então a mensagem de que "houve um problema com o pedido", o que não permite que a transferência inicie.

Segundo os detalhes avançados, até ao momento a Microsoft ainda não prestou quaisquer esclarecimentos acerca deste assunto.